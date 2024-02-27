لن تتخيلها.. مختص يكشف فوائد الصيام لمرضى الروماتيزم

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كشف طبيب الروماتيزم وهشاشة العظام الدكتور ضياء حسين، عن فوائد لا تتخيلها للصيام على صحة مرضى الروماتيزم.



ما قاله "حسين" في تصريحاته كشفته دراسات عدة أيضًا، إذ كشفت عدة دراسات فوائد الصيام في علاج بعض أمراض الروماتيزم، والتي جاءت كالتالي:

- تخفيف آلام من يعانون من التهاب المفاصل المزمن.

- تخفيف من أعراض التهاب المفاصل وتعزيز نظام المناعة في الجسم.

- الصوم يساعد على الحد بشكل كبير من آلام المفاصل لدى بعض المرضى خلال 15 يوما.

- علاج التيبس الصباحي والألم والانتفاخ المفصلي وانخفاض سرعة التثقل (والتي تكون مرتفعة في التهاب المفاصل).

- يساعد مرضى الروماتيزم على التمتع بجودة الحياة وأكثر صحة لدوره في تحسين جهاز المناعة وطاقة الجسم والقدرة على التركيز

- علاج التهاب المفاصل الرثياني (الروماتويد)، وذلك بمقارنة بعض الشكاوى والعلامات والفحوصات المخبرية قبل وبعد الصيام.

- صوم رمضان يفيد الجميع ولله الحمد ، لكونه فرصة لتنقية الجسم من الشوائب ، بجانب علاج كثير من الأمراض، خصوصا الإحباط النفسي واضطرابات القولون وأنواع الحساسية وأمراض الجهاز التنفسي وارتفاع ضغط الدم وداء السكري والسمنة والأمراض الروماتيزمية.