أسباب غريبة تحفز حدوث النوبة القلبية.. احذر مشاهدة المباريات الرياضية

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يوجد العديد من الأسباب التي تؤدي لحدوث النوبة القلبية، لكن هناك أمور غريبة قد تحفز حدوثها.

موقع "ويب طب"، ذكر أبرز وأهم هذه الأسباب التي تؤدي إلى حدوث النوبة القلبية ومن أهمها:





أسباب غريبة تحفز حدوث النوبة القلبية:



1-الصداع الحاد أو الشقيقة: نوبات الصداع التي يرافقها شعور المصاب بنوع من الهالة حوله (تغير في مدى الرؤية وسماع الأصوات أو شعور باستباق الأحداث قبل حدوثها الفعلي)، عادة ما ترتبط بوجود مشاكل في القلب.2- الطقس البارد في الخارج: يتسبب البرد بدخول الجسم في صدمة وعند التواجد خارج المنزل في أجواء شديدة البرودة قد يتسبب هذا في تضيق الشرايين مما يصعب عملية وصول الدم إلى القلب لذلك تعد من ضمن أمور غريبة قد تحفز حدوث النوبة القلبية.3- تناول وجبة واحدة دسمة وكبيرة: بعض الوجبات قد يحتوي على نسب عالية من الدهون والتي قد تتسبب في حدوث رفعة مفاجئة بنوع معين من الدهنيات في الدم مما قد يتسبب بتلف مؤقت لبعض الأوعية الدموية.4- الشعور بالسعادة المفاجئة: من المعروف أن الحزن الشديد أو المشاعر السلبية الحادة من أي نوع قد تحفز حدوث النوبة القلبية، إلا أن الأحداث السعيدة كذلك قد يكون لها التأثير ذاته، خاصة السعادة المفاجئة التي تترافق مع حفل يوم ميلاد مفاجئ، أو ولادة طفل.5- الإصابة بالزكام أو الإنفلونزا: تبين أن فرص الإصابة بنوبة قلبية تتضاعف أثناء فترة المرض، بينما تعود إلى مستوياتها الطبيعية بعد الشفاء من الإنفلونزا أو الزكام.6- الكوارث الطبيعية أو البشرية: تبين أن معدل حدوث النوبات القلبية عمومُا يميل للارتفاع بشكل خاص بعد حصول كوارث كبرى، مثل: الزلازل، أو الهجمات المسلحة.7- مشاهدة المباريات الرياضية: من المعروف أن ممارسة الألعاب الرياضية قد تتسبب بحدوث نوبة قلبية، ولكن من ضمن أمور غريبة قد تحفز حدوث النوبة القلبية هو مشاهدة هذه الألعاب والمباريات.8- شرب القهوة: من الممكن أن يتسبب الكافيين المتواجد في القهوة في ارتفاع ضغط الدم ولفترة قصيرة، وهذا قد يتسبب في حدوث النوبة القلبية، خاصة إذا كان الشخص غير معتاد على تناول القهوة.9- قلة النوم: عدم حصولك على قسط كافي من النوم يوميًا لن يتسبب لك بسوء في المزاج يرافقك طوال اليوم فحسب بل إنه قد يرفع من فرص إصابتك بالنوبة القلبية.10- النهوض من السرير صباحًا: تزداد فرص حدوث النوبة القلبية في الصباح تحديدًا أكثر من أي وقت آخر خلال اليوم وذلك لأن الدماغ يفرز الكثير من الهرمونات التي تجبر القلب على العمل بشكل مضاعف لمواكبة تسارع نشاطك الجسدي بعد نوم طويل.كما أن الجسم قد يكون مصابًا بالجفاف ونقص السوائل بعد ليلة من النوم الطويل مما يجعل القلب يعمل بجهد مضاعف.