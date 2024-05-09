تناول الزبادي يساعد في الوقاية من هذا المرض الخطير

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أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أن دمج الزبادي في النظام الغذائي يقي من مرض السكري من النوع الثاني.

وجاء ذلك بعد أن أعلنت في مارس أنها لن تعترض على ادعاء إحدى شركات منتجات الألبان الشهيرة بأن تناول الزبادي بانتظام يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.





ملصقات الزبادي



كوبان من الزبادي



البكتيريا الجيدة في الزبادي



وتعتزم إدارة الغذاء والدواء، السماح بالإشارة إلى ذلك على ملصقات الزبادي، "شريطة أن تتم صياغة الادعاءات الصحية المؤهلة بحيث لا تضلل المستهلكين، وأن يتم استيفاء العوامل الأخرى لاستخدام الادعاء".وكتبت في تقريرها: "بعد مراجعة الالتماس والأدلة الأخرى المتعلقة بالمطالبة الصحية المؤهلة المقترحة، قررت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن هناك بعض الأدلة الموثوقة التي تدعم العلاقة بين تناول الزبادي وانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، لكن هذه الأدلة محدودة".ويُشار إلى المطالبة الصحية التي وافقت عليها إدارة الغذاء والدواء مؤخرًا باسم "المطالبة المؤهلة".وهو ما يعني أن الأدلة ليست قوية أو قاطعة، لكنها توحي بفوائدها على صحة الإنسان، كما أشارت شيري كولمان كولينز، اختصاصية تغذية حساسية الطعام.ويعتبر استهلاك 2 كوب من الزبادي بشكل منتظم، وهو الحد الأدنى لهذه المطالبة الصحية المؤهلة.وقالت كولينز لشبكة "فوكس نيوز ديجيتال": "لا أحب فكرة الإشارة إلى أن طعامًا واحدًا وحده لديه القدرة على الحد من الأمراض، لأننا نعلم أن الأمر كله يتعلق بنمط الأكل".وأضافت : "الزبادي - كجزء من نظام غذائي غني بالأطعمة النباتية مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة، والأطعمة البروتينية مثل اللحوم الخالية من الدهون و/أو الفول والعدس وفول الصويا، ومنتجات الألبان المخمرة - أثبت أنه معزز للصحة للغاية".ويحتوي الزبادي على البكتيريا الجيدة في النظام الغذائي، وفقًا لخبيرة التغذية.وقالت: "إن الأمعاء الصحية، التي تحتوي على ميكروبات حيوية متنوعة وغنية بالسلالات الصحية، تقلل من خطر الإصابة بالعديد من الحالات المزمنة".ووفقًا لها، "ترتبط البكتيريا الجيدة الموجودة في منتجات الألبان المخمرة بصحة أفضل بشكل عام وانخفاض معدلات الإصابة بالأمراض، بما في ذلك مرض السكري من النوع الثاني".وعند اختيار الزبادي، أوصت كولينز بالبحث عن الأصناف التي تحتوي على نسبة منخفضة من السكر المضاف.وأوضحت: "الزبادي اليوناني العادي رائع، لأنه يحتوي على نسبة عالية من البروتين والكالسيوم، ويمكنك تعديل الحلاوة حسب رغبتك بإضافة القليل من العسل و/أو الفاكهة".وأكدت كولينز أنه من غير المرجح أن تكون هناك فائدة إضافية عند الحصول على أكثر من حصتين من الزبادي.