تحذير طبي.. 4 عادات تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم

حذرت
دراسات حديثة من عادات خاطئة قد تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.
وحسب
الدراسات، فإن مرض السكري هو اضطراب أيضي يؤثر على مستوى الأنسولين في الجسم، ويجعل
المريض أكثر عرضة للإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة الأخرى.
4
عادات ترفع نسبة السكر في الدم
وأثبتت
الدراسات أن مرض السكري من الأسباب الرئيسة لزيادة الإصابة بأمراض القلب، محذرة
من عادات يومية تدفع للإصابة بهذا المرض، وهي:
1 -
الجلوس لساعات طويلة
يجب
اتباع نظام غذائي صحي، وينصح بالمشي يوميًا، لأن الجلوس لساعات طويلة إلى ظهور
طبقة من الدهون حول الخصر وهي العلامة الأولى لهذا الأمراض.
2 - المنتجات "الخالية من السكر"
المنتجات
التي يدعي التجار أنها خالية من السكر وتستخدم بدائل للسكر المكرر، تتحول بشكل
كبير إلى كربوهيدرات ما قد يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم.
3 -
وجبة الإفطار
يأتي
هذا في وقت لوحظ فيه أن الأشخاص الذين يتخطون وجبة الإفطار ينغمسون في تناول
المزيد من السعرات الحرارية على مدار اليوم.
4 -
النوم السيء
أظهرت
الأبحاث أن قلة النوم يمكن أن تزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن ويمكن أن
تؤدي أيضًا إلى الإصابة بمرض السكري.