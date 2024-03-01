السبت، 21 شعبان 1445 ، 02 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تحذير طبي.. 4 عادات تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم

2024_1_9_21_4_29_556
قياس السكر
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

حذرت دراسات حديثة من عادات خاطئة قد تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.
وحسب الدراسات، فإن مرض السكري هو اضطراب أيضي يؤثر على مستوى الأنسولين في الجسم، ويجعل المريض أكثر عرضة للإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة الأخرى.اضافة اعلان

4 عادات ترفع نسبة السكر في الدم

وأثبتت الدراسات أن مرض السكري من الأسباب الرئيسة لزيادة الإصابة بأمراض القلب، محذرة من عادات يومية تدفع للإصابة بهذا المرض، وهي:

1 - الجلوس لساعات طويلة

يجب اتباع نظام غذائي صحي، وينصح بالمشي يوميًا، لأن الجلوس لساعات طويلة إلى ظهور طبقة من الدهون حول الخصر وهي العلامة الأولى لهذا الأمراض.

2 - المنتجات "الخالية من السكر"

المنتجات التي يدعي التجار أنها خالية من السكر وتستخدم بدائل للسكر المكرر، تتحول بشكل كبير إلى كربوهيدرات ما قد يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم.

3 - وجبة الإفطار

يأتي هذا في وقت لوحظ فيه أن الأشخاص الذين يتخطون وجبة الإفطار ينغمسون في تناول المزيد من السعرات الحرارية على مدار اليوم.

4 - النوم السيء

أظهرت الأبحاث أن قلة النوم يمكن أن تزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن ويمكن أن تؤدي أيضًا إلى الإصابة بمرض السكري.

اقرأ أيضا

من السرطان إلى الموت المبكر.. 32 خطرًا صحيًا يهدد محبي الوجبات السريعة

وفاة وإصابة المئات.. "حمى الفئران" تثير الرعب في هذا البلد

استشاري : 7 أسباب لنقص نسبة الكالسيوم في الدم

دراسة تحذر: الأطعمة فائقة المعالجة تدمر الصحة العقلية

استشاري يوضح العلاقة بين آلام الصدر وانسداد الشرايين

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

المشي 10:37 م الثلاثاء، 27 فبراير 2024

دراسة توضح مقدار المشي الصحي بعد سن الـ 60

المشي 9:38 م الجمعة، 23 فبراير 2024

6 أشياء افعلها يوميًا إذا كنت تريد العيش لفترة أطول

امراض القلب 8:15 م الجمعة، 23 فبراير 2024

4 طرق للوقاية من الأزمات القلبية

كبار السن 12:57 م الجمعة، 23 فبراير 2024

بالتفاصيل.. 6 تغييرات تقلل من خطر الوفاة بنسبة 73%