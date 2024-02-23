4 طرق للوقاية من الأزمات القلبية

أ أ

تحدث الأزمة القلبية عندما ينقطع إمداد القلب بالدم، وغالبًا ما يكون السبب جلطة دموية، مما يؤدي إلى نقص وصول الدم إلى القلب، وهو ما قد يكون مميتًا.

ومع ذلك، فإن هناك العديد من الطرق الوقائية التي تقلل من مخاطر الأزمة القلبية، كما يكشف الدكتور محمد علو، طبيب القلب.

واعترف في مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" بأن هناك بعض العوامل التي تسهم في الإصابة بأزمة قلبية هي خارجة عن سيطرتنا، وتتعلق بعوامل وراثية، ولكن باتباع هذه الخطوات يمكنك تقليل المخاطر بشكل كبير.

وأضاف عبر تطبيق تيك توك: أن الكثير من هذه الأشياء التي يمكن أن تمنع أمراض القلب هي وراثية، لكنه بين أن هناك خطوات قابلة للتحقيق يمكننا اتخاذها. وتشمل:





تحسين النظام الغذائي



التوقف عن التدخين



الوزن



ممارسة الرياضة



قال الدكتور علو: "يمكنك تحسين نظامك الغذائي"، وأوصى على وجه التحديد بالتحول إلى النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط.وأوصى بالإكثار من تناول الفواكه والخضراوات، والمزيد من الألياف القابلة للذوبان، إضافة إلى الإكثار من تناول الأسماك.علاوة على إدراج زيت الزيتون في النظام الغذائي، واستبعاد الدهون المشبعة.ويركز النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط على الدهون الصحية والحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات والفاصوليا والمكسرات والبذور.وأظهرت الدراسات أنه يمكن أن يعزز صحة القلب، ويقلل من خطر الإصابة بمرض السكري والخرف والتهاب المفاصل ويساعد في جهود فقدان الوزن، وفقًا لصحيفة "إكسبريس" .وفقا لمؤسسة القلب البريطانية، فإن التدخين "ضار جدًا" للقلب، إذ أنه "يزيد بشكل خطير من خطر الإصابة بأمراض القلب والدورة الدموية".لتقليل خطر الإصابة بالأزمات القلبية، قال الدكتور علو: "اقترب من وزن جسمك المثالي قدر الإمكان".توصي هيئة الخدمات الصحية ببريطانيا بممارسة 150 دقيقة على الأقل من التمارين المعتدلة أسبوعيًا للبقاء في صحة جيدة.وأضاف الدكتور علو: "هذه هي كل أنواع الأشياء التي يمكنك القيام بها لتحسين صحتك والمخاطر التي تتعرض لها على الرغم من جيناتك. من الواضح أننا لا نستطيع تغيير جيناتك".