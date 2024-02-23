بالتفاصيل.. 6 تغييرات تقلل من خطر الوفاة بنسبة 73%

أ أ



أظهرت دراسة، أن تبني ستة عادات صحية يمكن أن يقلل من خطر الوفاة بنسبة تصل إلى 73 بالمئة.

واستندت نتائج الدراسة التي نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، إلى فحص 719 ألفًا و147 من المحاربين القدامى الذين تتراوح أعمارهم بين 40 إلى 99 عامًا.

وأوصت الدراسة باعتماد 6 تغييرات لتعزيز طول العمر، تشمل وفق ما أوردت صحيفة "إكسبريس":





1. ممارسة الرياضة



2. الإقلاع عن التدخين



3. النظام الغذائي الصحي



4. الابتعاد عن شرب الكحول



5. النوم



6. التواصل الاجتماعي



كشفت النتائج، أن ممارسة النشاط البدني تقلل من خطر الوفاة بين المشاركين في الدراسة بنسبة 46 بالمئة.واعتبرت الدراسة 150 دقيقة من التمارين المعتدلة أو 75 دقيقة من التمارين القوية أسبوعيًا بمثابة عتبة لممارسة النشاط البدني.عادة أخرى مهمة في أسلوب الحياة هي العيش بدون سجائر. عدم التدخين مطلقًا يقلل من خطر الوفاة بنسبة 30 بالمئة.اتباع نظام غذائي صحي مليء بالأطعمة النباتية أدى إلى تقليل المخاطر بنسبة 21 بالمئة. وأكد الباحثون أنه من المهم الالتزام بالأطعمة النباتية الصحية بدلاً من أي شيء آخر.عدم الانخراط في شرب الخمر يشكل عاملاً آخر يمكن أن يعزز طول العمر.الحصول على نوم متجدد لمدة سبع إلى تسع ساعات يقلل من خطر الوفاة بنسبة 19 بالمئة.التفاعلات الاجتماعية الإيجابية، يمكن أن تقلل من خطر الوفاة بنسبة 5 في المئة.وأخذت الدراسة في الاعتبار أيضًا عوامل مثل الاكتئاب والقلق وإدمان المواد الأفيونية. وارتبط الخلو من أي منهما بانخفاض معدل الوفيات بنسبة 29 في المئة و38 في المئة على التوالي.وفي حين أن الالتزام فقط بالتغييرات الستة في نمط الحياة المذكورة أعلاه يمكن أن يقلل من خطر الوفاة بنسبة 73 بالمئة، فإن تبني العوامل الثمانية جميعها أو التحرر منها يمكن أن يقلل معدل الوفيات بنسبة 87 بالمئة.