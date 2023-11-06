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على عكس الثوابت.. خبراء: 4 مخاطر مميتة لممارسة الرياضة!

مخاطر ممارسة الرياضة
مخاطر ممارسة الرياضة
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رغم أن الشائع والمعروف والمتفق عليه علميًا، أن ممارسة الرياضة هي المفتاح لنمط حياة صحي، إلا أنه يمكن أن يتعرض البعض لخطر خفي عند ممارسة التمارين.اضافة اعلان


حالات المشاهير تثير المخاوف

وأثارت مؤخرًا بعض الحالات لأشخاص، بعضهم من المشاهير، تعرضوا لأزمات صحية ذات تأثير طويل المدى أو أدت للوفاة أثناء ممارسة الرياضة، مخاوف بشأن العلاقة بين الرياضة ومخاطر السكتة الدماغية.
وتعد الأحداث المأساوية بمثابة تذكير بأن السكتات الدماغية المرتبطة بالتمارين لا تقتصر على فئة عمرية معينة أو مستوى لياقة بدنية محدد، وفق موقع Boldsky.

4 عوامل رئيسة

لا شك أن التمارين الرياضية مفيدة للصحة بشكل عام، إلا أنه من الضروري أن يكون هناك إدراك بأن هناك علاقة دقيقة بين النشاط البدني وخطر السكتة الدماغية، وفي هذا السياق يشير الخبراء إلى العوامل الرئيسة التالية:

1ـ شدة التمارين الرياضية

يمكن أن تؤدي التدريبات عالية الشدة إلى ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، ما يزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم والسكتة الدماغية.


2ـ الحالات غير المشخصة

يمكن أن يكون الأفراد، الذين يعانون من أمراض قلبية غير مكتشفة، أكثر عرضة للإصابة بالسكتات الدماغية الناجمة عن ممارسة الرياضة.


3ـ الجفاف

يمكن أن يؤدي عدم تناول كمية كافية من الماء أثناء التمارين إلى زيادة سماكة الدم، مما يجعله أكثر عرضة للتجلط.


4ـ الإفراط في بذل الجهد

قد يؤدي دفع الجسم إلى ما هو أبعد من حدوده إلى الضغط المفرط على نظام القلب والأوعية الدموية، ما قد يؤدي إلى حدوث سكتة دماغية.

خطوات وقائية

يوضح الخبراء أن هناك خطوات وقائية يمكن اتخاذها للحماية من احتمالات الإصابة بالسكتات الدماغية الناجمة عن ممارسة التمارين الرياضية، كما يلي:
ـ الفحوصات الطبية: قبل البدء في روتين تمرين رياضي جديد، ينبغي استشارة طبيب لتقييم الصحة ومناقشة أي حالات موجودة مسبقاً.
ـ  الترطيب: يجب الحفاظ على رطوبة الجسم أثناء ممارسة التدريبات، خاصة في الظروف الحارة أو الشديدة.
ـ  الاستماع إلى الجسد: يجب الانتباه إلى العلامات التحذيرية مثل الدوخة أو ألم الصدر أو ضيق التنفس، والمسارعة بطلب العناية الطبية الفورية في حالة حدوثها.
ـ  تقدم تدريجي: يجب القيام ببناء مستويات اللياقة البدنية تدريجياً لتجنب الإجهاد الزائد والارتفاع المفاجئ في معدل ضربات القلب.

حالات أكثر عرضة للخطر

1ـ  ارتفاع ضغط الدم: يمكن أن يزيد ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أثناء ممارسة التمارين الرياضية.
2ـ أمراض القلب: إذا كان الشخص لديه تاريخ من مشاكل القلب، فربما تكون التدريبات المكثفة محفوفة بالمخاطر.
3ـ الوراثة: يكون لدى بعض الأشخاص استعداد وراثي للإصابة بالسكتة الدماغية، حتى في سن مبكرة.

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