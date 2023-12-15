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"الصحة العالمية": جدري القرود خطر عالمي

جدري القرود
جدري القرود
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حذرت منظمة الصحة العالمية من حدوث تفشى واسع النطاق لمرض جدري القرود في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

13 ألف حالة مشتبه بها و600 حالة وفاةاضافة اعلان

وأعلنت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في جنيف، اليوم الجمعة، أن أكثر من 13 ألف حالة مشتبه بها وأكثر من 600 حالة وفاة لها علاقة بالمرض، حدثت في الكونغو بين يناير ومنتصف نوفمبر.

تفشي المرض في الكونغو والدول المجاورة

وقالت خبيرة منظمة الصحة العالمية روزاموند لويس إن تفشي المرض يشكل خطرا على المواطنين في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والدول المجاورة، وفي أنحاء العالم.

الانتشار المرض المتزايد مرتبط العلاقات الحميمة

وتعمل منظمة الصحة العالمية مع السلطات في الكونغو لتوسيع طاقة الاختبارات وجلب اللقاح إلي البلاد. وحسب لويس، فإن الانتشار المتزايد للمرض مرتبط بممارسة الجنس.
وبسبب وجود معابر حدودية كثيرة بين الكونغو والدول المجاورة، فإن منظمة الصحة العالمية تشعر بالقلق من انتشار المرض الفيروسي في الإقليم.

عن جدري القردة

جدري القردة، ويُعرف اختصاراً باسم إمبوكس (Mpox)، هو مرضٌ يسببه فيروس جدري القردة.
وهو عدوى فيروسية يمكن أن تنتشر بين الناس وأحياناً من البيئة إلى الناس عبر الأشياء والأسطح التي يلمسها شخص مصاب بجدري القردة.

ينتشر الجدري بين الحيوانات البرية

وفي الأماكن التي يوجد فيها فيروس جدري القردة بين بعض الحيوانات البرية، يمكن أيضاً أن ينتقل من الحيوانات المصابة إلى الأشخاص المخالطين لها.

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