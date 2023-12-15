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"الصحة العالمية" تدعو إلى حظر جميع أنواع السجائر الإلكترونية

خطورة السجائر الإلكترونية
السجائر الإلكترونية
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دعت منظمة الصحة العالمية إلى حظر جميع أنواع السجائر الإلكترونية المنكهة في جميع أنحاء العالم ومعاملتها بطريقة مماثلة للسجائر. اضافة اعلان
وقالت المنظمة، إن هناك حاجة إلى "إجراءات عاجلة" للسيطرة على السجائر الإلكترونية، حيث لا توجد أدلة تذكر تشير إلى أن التدخين الإلكتروني يساعد المدخنين على الإقلاع عن السجائر العادية، كما يمكن أن يؤدي إلى إدمان النيكوتين لدى غير المدخنين".

السجائر الإلكترونية

ودعت المنظمة إلى إجراء تغييرات، بما في ذلك حظر جميع عوامل النكهة مثل المنثول وتطبيق نفس التدابير المستخدمة للسيطرة على التبغ في السجائر الإلكترونية. وتشمل الضرائب المرتفعة، وحظر الاستخدام في الأماكن العامة.
وحذرت المنظمة أيضًا من أن السجائر الإلكترونية اكتسبت أيضًا استخدامًا واسع النطاق بين الشباب، حيث أصبح أكثر من نصف الطلاب الأمريكيين الذين جربوها مدمنين. 
بالإضافة إلى ذلك، ذكرت أن عدد الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عامًا يستخدمون السجائر الإلكترونية أكثر من البالغين في جميع مناطق منظمة الصحة العالمية، وذلك بفضل التسويق المكثف. 

استخدام الأطفال للسجائر الإلكترونية

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "يتم تجنيد الأطفال وحصرهم في سن مبكرة لاستخدام السجائر الإلكترونية وقد يصبحون مدمنين على النيكوتين".
وتدعي صناعة التبغ أن السجائر الإلكترونية تشكل مخاطر صحية أقل بكثير من التبغ ويمكن أن تساعد في تقليل أضرارها، مع وجود بعض النكهات والأسعار المنخفضة المهمة لتشجيع المدخنين على التحول - وهو موقف يشاركه فيه بعض المدافعين عن مكافحة التبغ.

مواد مسرطنة

مع ذلك، قالت منظمة الصحة العالمية إن السجائر الإلكترونية تولد مواد، من المعروف أن بعضها يسبب السرطان ويشكل مخاطر على صحة القلب والرئة. وأضافت نقلا عن دراسات أنها يمكن أن تضر أيضا بنمو الدماغ لدى الشباب.
وأفاد علماء من جامعات في فيرجينيا ونورث كارولينا، أنه عندما ينفخ مستخدمو السجائر الإلكترونية في سياراتهم لمدة تقل عن 10 دقائق، يصبح الهواء المحيط بهم محملاً بـ جسيمات سامة محتملة معروف باسم PM2.5.
ويمكن توليد هذه الجسيمات السامة من مصادر طبيعية ومصممة بواسطة الإنسان، مثل حرق الوقود الأحفوري. وعند استنشاقه، تخترق المادة الرئتين وتهيّج الجهاز التنفسي بأكمله، مما قد يسبب أو يفاقم الربو والتهاب الشعب الهوائية والصفير الشديد.
وهذه المادة صغيرة بما يكفي لدخول مجرى الدم، مما قد يؤدي إلى التهاب على مستوى الجسم مما يزيد من المخاطر على صحة القلب والأوعية الدموية.

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