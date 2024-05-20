مختص يكشف مفاجأة صادمة عن مشروبات "الدايت"

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كشف طبيب الروماتيزم وهشاشة العظام الدكتور ضياء حسين، أن مخاطر مشروبات "الدايت" تعادل المشروبات المحتوية على السكر.



خدعة تسويقية:



الإصابة بأمراض الكلى:



وقال "حسين " -وفق صحيفة اليوم-، إن عبارة الدايت خدعة تسويقية، ولكن الحقيقة أن الانعكاسات السلبية تظل كما هي لاعتبارات عديدة منها أن بعض مشروبات لدايت تحتوى على سكر الأسبارتام.وتابع، أن سكر الأسبارتام معروف بأضراره الصحية العديدة، كما تتسبب مشروبات الدايت فى رفع الوزن، إذ ترتفع فرص الإصابة بمتلازمة الأيض بنسبة 34% حسب إحدى الدراسات، وهي عبارة عن مجموعة أعراض غير مرتبطة ببعض، وتشمل: ارتفاع السكر وارتفاع الضغط والكوليسترول وهشاشة العظام وتسوس الأسنان، كما كشفت دراسة أخرى أن تناول عبوتين من المشروبات الغازية الدايت يوميًا يزيد محيط الخصر بنسبة 500%.وقال "حسين" إن من المخاطر المترتبة ما كشفتها دراسة أشرف عليها باحثون من جامعة هارفارد الأمريكية إن تناول المشروبات الغازية الدايت بشكل يومي يرفع فرص الإصابة بأمراض الكلى، بجانب الإصابة بالأزمات القلبية والسكتة الدماغية بنسبة 43%.وأيضًا وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب، فإن تناول 4 عبوات أو أكثر من المشروبات الغازية الدايت يوميًا يرفع فرص الإصابة بالاكتئاب بنسبة 30%، ربطت بعض الدراسات بين تناول المشروبات الغازية الدايت وبين الإفراط فى تناول الطعام ، ولا ننسى أن مشروبات الدايت تتسم بأنها حمضية جدًا، وهو ما يجعلها تتسبب فى تآكل مينا الأسنان.وتابع: "مشروبات الحمية لا تحتوي على سكر أو سعرات حرارية حقيقية، إلا أنها تحتوي على الكثير من الإضافات والمكونات الصناعية بما في ذلك المحليات ، وهذه المكونات مليئة بالمواد الكيميائية غير الطبيعية التي يمكن أن تجعل الجسم يشتهي المزيد من الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية والأطعمة المحملة بالسكر".