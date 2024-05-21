"النمر" يُحذر من هذا العلاج لمرضى الضغط

أ أ

حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، من استخدام علاج الضغط عن طريق كي الشريان الكلوي.

وقال عبر حسابه في منصة "إكس": "كي الشريان الكلوي مازال تحت البحث العلمي لعلاج الضغط المستعصي والدراسات فيه متضاربة وحتى الآن لا نُوصي به "كعلاج" "لأغلب" مرضى الضغط".





كي الشريان الكلوي



كي الشريان الكلوي مازال تحت البحث العلمي لعلاج الضغط المستعصي والدراسات فيه متضاربة

وحتى الان لانوصي به "كعلاج" "لأغلب" مرضى الضغط. — الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) May 20, 2024

يشار إلى أن استخدام تقنية كي عصب الشريان الكلوي، وإزالة التعصيب الكلوى "renal denervation"، ظهرت منذ سنوات لعلاج المرضى المصابين بارتفاع ضغط الدم المقاوم، والذين فشلت الأدوية والحل الجراحي في علاج حالتهم المرضية.وهو إجراء جراحي يستخدم لعلاج تضيق الشريان الكلوي، ويستخدم الجراح قسطرة (هيكل يشبه الأنبوب الرفيع) لوضع بالون أو دعامة في الشريان الكلوي الضيق لتوسيعه ويستخدم الجراح تقنيات التصوير المقطعي أو تصوير الأوعية بالرنين المغناطيسي لتشخيص تضيق الشريان الكلوي.ومن أسباب تضيق الشريان الكلوي الشيخوخة؛ فهي سبب مهم لترسب اللويحات وتضيقها والتي لا يمكن السيطرة عليها.