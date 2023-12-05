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مخاوف من وباء جديد.. 8 أعراض للفيروس الغامض المنتشر بالصين

فيروس نيباه
مخاموف من تفشي وباء جديد على غرار كورونا
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شهدت الصين خلال الأسابيع الأخيرة، انتشار مرض غامض عبارة عن التهاب رئوي مجهول، تسبب في دخول عدد ضخم من الأطفال للمستشفيات، وبخاصة في المناطق الشمالية، مما أثار مخاوف من احتمالية تفشي وباء عالمي جديد.اضافة اعلان
وتكتظ مستشفيات بكين بالمرضى بعد الزيادة الهائلة في حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي مع دخول أول موسم شتاء منذ أن رفعت في ديسمبر القيود الصارمة التي فرضتها للحد من تفشي كوفيد-19 مع ارتفاع الإصابات بين الأطفال تحديدًا في المناطق الشمالية مثل بكين ومقاطعة لياونينج.

قلق عالمي

وعلى الرغم من أنه يؤثر حتى الآن فقط على الأطفال، إلا أن الدول المجاورة للصين مثل الهند، تشعر بالقلق من انتشار فيروس آخر بعد تفشي فيروس كورونا في عام 2019.
وكشفت العديد من الحالات في أوروبا للمرة الأولى، وتحديدًا في كل من الدنمارك وهولندا، مع تأكيد الأخيرة أصابة 130 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 5 و14 سنة بين كل 100 ألف في غضون أسبوع واحد فقط.
وهذا أكثر من ضعف العدد الطبيعي للأمراض الشبيهة بأنفلونزا الشتاء في هذا الوقت من العام في المتوسط. كما أبلغت الدنمارك عن زيادة قدرها ثلاثة أضعاف العدد، من 168 إلى 541 في غضون خمسة أسابيع.
وأطلق على المرض اسم "الرئة البيضاء" بسبب الطريقة التي يظهر بها تلف الرئة في الأشعة السينية وعمليات المسح. 

8 أعراض للمرض

وكشفت الدكتورة هانا باتيل، خبيرة الطب الشرعي، بهيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، عن ثمانية أعراض لفيروس الالتهاب الرئوي الغامض الجديد "الشبيه بكوفيد" القادم من الصين. 
1 - ارتفاع شديد في درجة الحرارة.
2 - التعرق والرعشة.
3 - ضربات قلب سريعة.
4 - ألم حاد في الصدر.
5 - أنفاس سريعة وضحلة.
6 - ضيق التنفس أثناء الراحة.
7 - سعال جاف وسرعة الانفعال.
8 - الهذيان أو الارتباك.

منظمة الصحة العالمية

وطالبت منظمة الصحة العالمية، بإيضاحات جديدة من الصين حول تفشي المرض الذي يشبه الالتهاب الرئوي.
وقالت الدكتورة باتيل: "إن منظمة الصحة العالمية تبحث في عدد حالات الالتهاب الرئوي المتزايدة، ولماذا (ظهرت) في الصين". 
وأضافت: ":يبدأ الالتهاب الرئوي إما بعدوى بكتيرية أو فيروسية أو فطرية في الرئة. ويتسبب هذا في التهاب الحويصلات الهوائية (الأكياس الهوائية) في الرئتين وامتلاءها بالسوائل. ويمكن أن يحدث في رئة واحدة أو كلتيهما". 
وتابعت: "يمكن أن يتسبب الالتهاب الرئوي في إصابة الأشخاص بالمرض بسرعة كبيرة ويؤدي إلى يمكن أن يكون قاتلاً، لذلك من المهم جدًا طلب المشورة بسرعة إذا كنت تعتقد أنك قد تكون مصابًا به".
والالتهاب الغامض يصيب الرئتين، وعادة ما يكون سببه عدوى، ويتحسن معظم الأشخاص خلال أسبوعين إلى أربعة أسابيع.
لكن الأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو الرئة معرضون لخطر الإصابة بمرض خطير وقد يحتاجون إلى علاج" في المستشفى.

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