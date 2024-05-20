مفاجأة غير سارة لكبار السن المحبين للفاكهة

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على الرغم من النصائح المتكررة بضرورة الإكثار من تناول الفاكهة، إلا أن الأمر يبدو مختلفًا بعض الشيء فيما يتعلق بكبار السن.





عدم الإفراط في تناول الفاكهة



الحساسية إزاء تناول الفاكهة



توصيات خبراء منظمة الصحة العالمية



وقالت الدكتورة يلينا سولوماتينا، خبيرة التغذية الروسية، إن على كبار السن عدم الإفراط في تناول الفاكهة لأن ذلك يسبب مشكلات صحية، بما فيها السمنة ومرض السكري.وأرجعت ذلك إلى الفركتوز والألياف الموجودة في الفواكه. وبالإضافة إلى ذلك قد يؤدي تناول كمية كبيرة منها إلى الإصابة بالكبد الدهني، لأن الكبد سيحاول تعويض كمية الفركتوز ولن يتمكن من أداء وظيفته بشكل طبيعي.والتأثير السلبي الآخر للفواكه الزائدة في النظام الغذائي هو الحساسية، لأنه "غالبا ما تتطور الحساسية من الفواكه، وخاصة ذات اللون الأحمر. بالطبع كمية صغيرة منها قد لا تسبب أي شيء، ولكن الزائدة قد تسبب ذلك. لذلك يجب تناول كل شيء باعتدال"، بحسب تحذيرها.ووفقًا للطبيبة، في سن الشيخوخة، عند عدم وجود موانع، يمكن تناول حبتين من الفاكهة يوميًا فقط - في الصباح وبعد الغداء، على ما أفاد موقع "روسيا اليوم".يشار إلى أن خبراء منظمة الصحة العالمية والمؤسسة الدولية لبحوث السرطان، قدموا توصياتهم بضرورة تناول حوالي 400 جرام من الفواكه والمكسرات والبقوليات والخضراوات يوميًا، مقسمة إلى خمس حصص. ويشمل هذا المعيار اليومي العصائر والفواكه المجففة أيضًا.