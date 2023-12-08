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"الصحة العالمية": آلام أسفل الظهر سبب رئيس في الإعاقة عالميًا

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
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أكدت منظمة الصحة العالمية، على أن آلام أسفل الظهر تعد السبب الرئيس للإعاقة على مستوى العالم.

مبادئ توجيهية حول علاج آلام أسفل الظهراضافة اعلان

وأصدر المنظمة مبادئ توجيهية بشأن علاج "آلام أسفل الظهر" المزمنة في مرافق الرعاية الأولية والمجتمعية، مع التدخلات التي يجب استخدامها أو الامتناع عنها.
 ويعاني شخص من بين كل 13 شخصًا، أي ما يعادل 619 مليون شخص، وفقًا لبيانات عام 2020، بزيادة قدرها 60% مقارنة بعام 1990.

ارتفاع حالات الإصابة إلى 843 مليون في 2050

وتتوقع المنظمة العالمية أن ترتفع حالات الإصابة إلى 843 مليون بحلول عام 2050، بزيادة أكبر في إفريقيا وآسيا، حيث يتزايد هناك عدد السكان الذين يعيشون لفترة أطول.
وعرفت المنظمة "آلام أسفل الظهر" المزمنة بالألم الذي يستمر لأكثر من ثلاثة أشهر بدون سبب أو مرض كامن.

التدخلات الجراحية التي توصي بها منظمة الصحة

وبموجب المبادئ التوجيهية أوصت المنظمة بالتدخلات غير الجراحية، وتشمل: الأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات، العلاجات الفيزيائية، مثل: تدليك العمود الفقري، برامج التمارين الرياضية، والتوعية بإجراءات الرعاية الذاتية.
 وأوصت باتباع نهج متكامل لعلاج هذه الحالات بدنيًا ونفسيًا واجتماعيًا.


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