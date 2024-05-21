دراسة: الفلورايد أثناء الحمل قد يضر بنمو دماغ الطفل

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توصلت دراسة جديدة إلى وجود صلة بين تناول كميات أكبر من الفلورايد أثناء الحمل والأطفال الصغار الذين يعانون من مشاكل سلوكية.

وتعرض الأطفال في الرحم لمستويات مرتفعة من الفلورايد - معدن موجود بشكل طبيعي في الماء بكميات متفاوتة - في وقت لاحق كانوا أكثر عرضة للتعرض لنوبات الغضب والصداع وآلام المعدة والقلق والأعراض المرتبطة بالتوحد، وفقًا للدراسة التي نشرت في دورية "جاما نتوورك أوبن".





التعرض للفلورايد أثناء الحمل



أول دراسة من نوعها



توصيات للحد من التعرض للفلورايد



وقالت تريسي باستين، كبيرة مؤلفي الدراسة، والأستاذة المشاركة في علم السكان السريري وعلوم الصحة العامة في كلية كيك للطب بجامعة جنوب كاليفورنيا، لصحيفة "نيويورك بوست": "إن التعرض للفلورايد أثناء الحمل لا يعني أن الطفل سيعاني من مشاكل سلوكية عصبية أكبر".وأوضحت: "لقد وجدنا علاقة بين التعرض العالي قبل الولادة والمزيد من المشاكل السلوكية العصبية في سن الثالثة، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لإنشاء علاقة سببية".واستندت بيانات الدراسة إلى مركز مادريس للفوارق في الصحة البيئية التابع لجامعة جنوب كاليفورنيا.وقام الباحثون بحساب التعرض للفلورايد من عينات البول التي تم جمعها من 229 أم حامل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل.وقال مؤلفو الدراسة، إن الأطفال الذين كانت أمهاتهم لديهن مستويات أعلى من الفلورايد كانوا أكثر عرضة بنسبة 83% لإظهار مشاكل سلوكية "داخلية".ولم يتم العثور على أي علاقة بـ "السلوكيات الخارجية" مثل العدوان ومشاكل الانتباه.وقالت آشلي مالين، مؤلف الدراسة الرئيس، والأستاذ المساعد في علم الأوبئة في كلية الصحة العامة والمهن الصحية وكلية الطب بجامعة فلوريدا، في بيان : "هذه أول دراسة مقرها الولايات المتحدة تدرس هذا الارتباط".وأضافت: "النتائج التي توصلنا إليها جديرة بالملاحظة، بالنظر إلى أن النساء في هذه الدراسة تعرضن لمستويات منخفضة جدًا من الفلورايد، وهي مستويات نموذجية لأولئك الذين يعيشون في المناطق المفلورة داخل أمريكا الشمالية".وتضيف المجتمعات الأمريكية، الفلورايد إلى مياه الشرب الخاصة بها منذ عقود للمساعدة في منع تسوس الأسنان. وثبت أن الفلورايد يقوي المينا ويمنع نمو البكتيريا ويجدد المعادن المفقودة.وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، اعتبارًا من عام 2020، يحصل أكثر من 209 مليون شخص، أو 72.7% من سكان الولايات المتحدة، على المياه المفلورة من خلال شبكات المياه العامة.لكن الحركة المناهضة للفلورة تأمل في تقليل هذا العدد، بدعوى أن الفلورة تنتهك حريتهم الصحية، حتى أن البعض نجح في الضغط من أجل فرض حظر في مدنهم .ويشير آخرون إلى دراسة كندية أجريت عام 2019 في مجلة "جاما بيدياتيكس"، والتي ربطت المستويات المرتفعة من التعرض للفلورايد أثناء الحمل بانخفاض درجات معدل الذكاء لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و4 سنوات.ولم يصل مؤلفو الدراسة إلى حد التوصية بحظر الفلورة، لكنهم قالوا "تشير هذه النتائج إلى الحاجة المحتملة لتقليل تناول الفلورايد أثناء الحمل".ولا يقول مؤلفو الدراسة الجديدة أيضًا أنه لا ينبغي إضافة الفلوريد إلى الماء، بل يقترحون بدلاً من ذلك "الحاجة إلى وضع توصيات للحد من التعرض للفلورايد خلال فترة ما قبل الولادة".وقالت مالين: "لا توجد فوائد معروفة للجنين من تناول الفلورايد. ومع ذلك، لدينا الآن العديد من الدراسات التي أجريت في أمريكا الشمالية تشير إلى أنه قد يكون هناك خطر كبير جدًا على الدماغ النامي خلال تلك الفترة".وقالت باستين، إن الدراسات التي أجريت في أمريكا الشمالية على مدى السنوات السبع الماضية ربطت التعرض للفلورايد أثناء الحمل بنتائج سلبية مثل انخفاض معدل الذكاء وزيادة أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وتغيير الوظيفة التنفيذية والإدراك.وتخطط باستين وزملاؤها لاستكشاف كيفية تأثير التعرض للفلورايد أثناء الحمل على نمو الدماغ بين الرضع.