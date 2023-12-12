الصحة العالمية: تفشي الجمرة الخبيثة في 5 دول

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حذرت منظمة الصحة العالمية من تفشي مرض الجمرة الخبيثة في خمس دول إفريقية.

وسجلت كل من كينيا وملاوي وأوغندا وزامبيا وزيمبابوي، 1166 حالة مشتبه بها. وقالت منظمة الصحة العالمية إن الاختبارات المعملية أكدت 37 حالة إصابة. اضافة اعلان

وأشارت إلى أن الدول الخمس تشهد تفشيًا موسميًا للمرض كل عام، لكن زامبيا تشهد أسوأ موجة منذ عام 2011، وأبلغت ملاوي عن أول حالة إصابة بشرية هذا العام. وأبلغت أوغندا عن 13 حالة وفاة.





684 حالة مشتبه بها في زامبيا



الجمرة الخبيثة



وقالت منظمة الصحة العالمية، إن زامبيا شهدت الإبلاغ عن 684 حالة مشتبه بها حتى 20 نوفمبر، مع أربع وفيات. وتم الإبلاغ عن حالات إصابة بشرية بالجمرة الخبيثة في تسعة من مقاطعات زامبيا العشرة.وفي إحدى الحالات، اشتبه في إصابة 26 شخصًا بالمرض نتيجة تناول لحم فرس النهر الملوث.وقالت منظمة الصحة العالمية إن هناك خطرًا كبيرًا من انتشار المرض في زامبيا إلى الدول المجاورة.وأوضحت أن تفشي المرض في البلدان الخمسة "من المرجح أن يكون مدفوعًا بعوامل متعددة، بما في ذلك الصدمات المناخية وانعدام الأمن الغذائي وتصور المخاطر المنخفضة والتعرض للمرض من خلال التعامل مع لحوم الحيوانات المصابة".وتصيب الجمرة الخبيثة عادة الماشية مثل الأبقار والأغنام والماعز، وكذلك الحيوانات العاشبة البرية. ويمكن أن يصاب البشر بالعدوى إذا تعرضوا للحيوانات أو المنتجات الحيوانية الملوثة.ولا تعتبر الجمرة الخبيثة بشكل عام معدية بين البشر. لكن منظمة الصحة العالمية قالت إن هناك حالات نادرة لانتقال العدوى من شخص لآخر.وينتج المرض عن بكتيريا مكونة للأبواغ، ويرتبط أحيانًا بالنسخة المستخدمة في هجمات عام 2001 بالولايات المتحدة، عندما توفي خمسة أشخاص وأصيب 17 آخرون بالمرض بعد تعرضهم لأبواغ الجمرة الخبيثة في رسائل مرسلة عبر البريد.وتتواجد بكتيريا الجمرة الخبيثة أيضًا بشكل طبيعي في التربة.