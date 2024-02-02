السرطانات الأكثر انتشارًا في الخليج

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كشف تجمع الرياض الصحي الأول عن السرطان الأكثر انتشارًا بين الرجال والنساء في الخليج.

وقال التجمع في "إنفوجراف" نشره عبر حسابه في منصة "إكس"، إن سرطان القولون والمستقيم يعتبر الأكثر انتشارًا بين الرجال. اضافة اعلان

في المقابل، أوضح أن سرطان الثدي هو الأكثر انتشارًا بين النساء.



سرطان القولون والمستقيم



سرطان الثدي



وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن سرطان القولون والمستقيم هو ثالث أكثر أنواع السرطان شيوعاً في العالم، حيث يمثل حوالي 10٪ من جميع حالات السرطان والسبب الرئيس الثاني للوفيات الناجمة عن السرطان في العالم.يصيب سرطان القولون والمستقيم بشكل أساسي الأفراد الأكبر سناً، حيث تحدث غالبية الحالات لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عاماً فما فوق.تسهم العديد من العوامل المتصلة بأنماط الحياة في حدوث سرطان القولون والمستقيم، من بينها على سبيل المثال تناول كميات كبيرة من اللحوم المصنعة وقلة تناول الفواكه والخضراوات، وأنماط الحياة المتسمة بقلة الحركة، والسمنة، والتدخين، والإفراط في استهلاك الكحول.غالباً ما تُشخَّص الإصابة بسرطان القولون والمستقيم في مراحل متقدمة عندما تكون خيارات العلاج محدودة.يمكن خفض معدلات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم والحد من أثره بشكل كبير بتنفيذ إستراتيجيات الوقاية الأولية مثل تبنّي نمط حياة صحي، وتجنّب التعرّض لعوامل الخطر، وممارسة الكشف المبكر عن المرض عن طريق التحرّي.سرطان الثدي هو مرض تنمو فيه خلايا الثدي غير الطبيعية بشكل خارج عن السيطرة وتشكل أوراماً. ويمكن للأورام إذا تركت دون علاج أن تنتشر في جميع أنحاء الجسم وتصبح قاتلة.وتبدأ خلايا سرطان الثدي داخل قنوات الحليب و/أو الفصيصات المنتجة للحليب في الثدي. والشكل الأولي لها (اللابِد في الموضع) لا يهدد الحياة. ويمكن أن تنتشر الخلايا السرطانية إلى أنسجة الثدي القريبة (سرطان الثدي الغزوي). ويخلق هذا أوراماً تسبب كتلاً أو سماكة.ويمكن أن تنتشر السرطانات الغازية إلى العقد الليمفاوية القريبة أو أجهزة الجسم الأخرى (النقيلة). والنقيلة يمكن أن تكون قاتلة.ويعتمد العلاج على الشخص ونوع السرطان وانتشاره. ويجمع العلاج بين الجراحة والعلاج الإشعاعي والأدوية.في عام 2020، شُخصت إصابة 2.3 مليون امرأة بسرطان الثدي وسُجلت 685 ألف حالة وفاة بسببه على مستوى العالم.وفي نهاية عام 2020، كان هناك 7.8 مليون امرأة على قيد الحياة تم تشخيص إصابتهن بسرطان الثدي في السنوات الخمس الماضية، مما يجعله أكثر أنواع السرطان انتشاراً في العالم.ويحدث سرطان الثدي في كل بلد من بلدان العالم بين النساء من كل الأعمار بعد سن البلوغ ولكن بمعدلات متزايدة في مراحل متأخرة من الحياة.