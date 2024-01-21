أخطر 9 أمراض تعاني منها النساء فوق سن الأربعين

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كشف الدكتور جيل جينكينز، الخبير الصحي عن أكبر المخاطر الصحية التي تواجهها النساء فوق سن الأربعين.



وتتمثل المخاطر، وفق ما أبرزت صحيفة "ذا صن" في الآتي: اضافة اعلان





هشاشة العظام



سن اليأس



سرطان الثدي



سرطان عنق الرحم



اضطراب نبضات القلب



سرطان الأمعاء



فقر الدم



سرطان المبيض



الأزمات القلبية



تكون النساء أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة، التي تسبب هشاشة العظام، مع اقترابهن من سن اليأس.وهناك اختبار (FRAX)، الذي يستخدم للتنبؤ باحتمالية الإصابة بكسر في السنوات العشر القادمة.وإذا كنت معرضًا للخطر، فقد تحتاج إلى زيادة نسبة الكالسيوم في نظامك الغذائي، أو ممارسة المزيد من التمارين الرياضية، أو تناول المكملات الغذائية، أو الحصول على دواء.يؤثر انقطاع الطمث عادةً على النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 45 و55 عامًا.وتتنوع الأعراض ولكنها قد تشمل تغيرات في الدورة الشهرية، والهبات الساخنة، وانخفاض الدافع الجنسي، وزيادة الوزن، وصعوبة التركيز.وهناك اختبار (FSH)، الذي يتحقق من مستويات الهرمون. وإذا لزم الأمر، يتم وصف العلاج التعويضي بالهرمونات للحالة.ترتفع مخاطر الإصابة بسرطان الثدي، لذا يتطلب الأمر إجراء أشعة سينية على الثدي، وبخاصة لمن ترتفع لديه مخاطر الإصابة نتيجة عوامل وراثية، بسبب إصابة قريب من أي عمر بسرطان الثدي.تتراوح أعمار معظم النساء المصابات بسرطان عنق الرحم بين 35 و44 عامًا. ويجب إجراء الفحص كل ثلاث سنوات.وأثناء الاختبار، الذي يستمر دقائق فقط، يتم أخذ عينة من الخلايا من عنق الرحم باستخدام فرشاة صغيرة ناعمة.يزداد خطر الإصابة بالرجفان الأذيني، أو عدم انتظام ضربات القلب، في العقد الرابع من عمرك. حتى الأشخاص الذين يتمتعون بلياقة جيدة معرضون للخطر.لفحص نبضك، ضعي يدك على مكتبك بحيث تكون راحة يدك متجهة للأعلى. ضعي إصبعين عبر المعصم عند قاعدة الإبهام حيث يجب أن تشعري بالشريان الكعبري. عدي لمدة 30 ثانية. يجب أن يكون الإيقاع ثابتًا ومنتظمًا.ترتفع معدلات الإصابة بسرطان الثدي في الأربعينيات من العمر، تشمل الأعراض تغيرًا غير متوقع في حركات الأمعاء ، مما قد يؤثر على تواترها أو مظهرها.وقد تعاني المريضة من فقدان الوزن غير المبرر، والانتفاخ و/أو الدم في البراز. ويمكن توفير مجموعة من الاختبارات المنزلية لإجراء الفحص اللازم، ومن ثم إرسالها إلى المختبر للتشخيص.وعلى الرغم من أن الاختبار الروتيني يتم تقديمه فقط لمن تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، إذا كانت هناك أعراض أو تاريخ عائلي، عليك أن تطلبي من طبيبك إجراء اختبار.تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن 30 في المئة من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 سنة في جميع أنحاء العالم يعانين من فقر الدم.قد تشمل الأعراض نقص الطاقة وضيق التنفس وخفقان القلب وشحوب الجلد. هناك أسباب متعددة، بما في ذلك الدورة الشهرية الغزيرة وسرطان القولون وتناول الإيبوبروفين أو الأسبرين.يجب إجراء اختبار للتحقق من عدد خلايا الدم الحمرا. إذا كان مستوى الحديد منخفضًا، فقد يتم وصف المكملات الغذائية لك، وإعطائك نصيحة حول كيفية زيادة الحديد في نظامك الغذائي.تزداد المخاطر مع التقدم في السن، ولكن هناك ارتفاعًا حادًا في النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 40 و44 عامًا.غالبًا ما يكون من الصعب تشخيص المرض حيث تبلغ النساء عن أعراض غامضة مثل الانتفاخ أو آلام أسفل البطن.كما تم الإبلاغ عن أعراض عسر الهضم وفقدان الوزن أو زيادته غير المبررة وآلام الظهر والتعب والإمساك والإسهال.وهناك اختبار في الدم يسمى CA125، للتحقق من مستويات البروتين في الدم. ولا يعني الاختبار الإيجابي الإصابة بسرطان المبيض ولكنه قد يتطلب المزيد من التحقيق.يبدأ خطر الإصابة بالأزمات القلبية في الأربعينيات من العمر. عادة ما يكون هذا بسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول أو ارتفاع ضغط الدم.وإذا كنت مدخنة أو لديك تاريخ عائلي، فأنت في خطر أكبر. قومي بفحص نسبة الكولسترول وضغط الدم.