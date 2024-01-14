دراسة: هذه الأغذية تمنع تكرار الإصابة بسرطان الثدي

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توصلت دراسة حديثة، إلى أن تناول فول الصويا والمكسرات والفاصوليا والحبوب الكاملة يقلل من خطر الإصابة مجددًا بسرطان الثدي. اضافة اعلان





مركبات الصويا



الايسوفلافون يقلل الإصابة بسرطان الثدي



تناول الصويا



وارتبط تناول كميات أكبر من مركبات الصويا التي تسمى الايسوفلافون بشكل خاص باحتمالات أفضل لعدم عودة السرطان، وفقًا للباحثين بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.غير أن النتائج لم تحدد بعد الجرعات المثالية من الايسوفلافون أو العناصر الغذائية الأخرى التي تمنع تكرار المرض، على ما أفاد الباحثون الذين شددوا على الحاجة إلى مزيد من البحث في هذا المجال.وقال كبير مؤلفي الدراسة، الدكتور تشانينج بالر في بيان صحفي، إن الدراسة لا يمكنها أيضًا تحديد "ما إذا كان البدء في استهلاكها بعد التشخيص له نفس تأثير العادة الغذائية مدى الحياة قبل التشخيص. وأوضح أن هذه المعلومات "يبحث عنها المرضى".وراجع باحثون في مركز جونز هوبكنز كيميل للسرطان، إلى جانب باحثين في مراكز أخرى في جميع أنحاء العالم، البيانات المتعلقة بالتغذية وتكرار الإصابة بسرطان الثدي.وشملت بيانات من 22 دراسة رئيسة ركزت على فول الصويا، والقشور (مركبات موجودة في مجموعة متنوعة من النباتات مثل البذور والمكسرات)، والخضراوات الصليبية (الخضراوات المقرمشة مثل الملفوف والبروكلي والقرنبيط)، والشاي الأخضر.كما بحثوا في تأثير المغذيات النباتية (المركبات المشتقة من النباتات) الموجودة في هذه الأطعمة.واكتشف الباحثون، أن تناول كميات كبيرة من الايسوفلافون الموجود في الصويا يرتبط بانخفاض بنسبة 26 في المئة في تكرار الإصابة بسرطان الثدي، وفقًا للنتائج التي نشرت في مجلة "جي إن سي آي كانسر سبيكتريوم" .وقال الباحثون إن الفائدة الأكبر جاءت من تناول 60 ملليجرامًا يوميًا، أي ما يعادل كوبين أو كوبين من حليب الصويا، أو ثلاث أونصات من التوفو، أو نصف كوب من فول الصويا المطبوخ.ومع ذلك، كانت فائدة الايسوفلافون الصويا في الوقاية من الوفاة بسرطان الثدي أقل، حيث انخفضت بنسبة 12 في المئة فقط. وكانت الفائدة أعلى عندما تناولت النساء حوالي حصة أو حصتين من منتجات الصويا يوميًا.غير أن بعض النساء يشعرن بالقلق من أن تناول الصويا قد لا يكون آمنًا بعد تشخيص سرطان الثدي لأن الايسوفلافون الموجود في الصويا يمكن أن يعمل مثل هرمون الاستروجين في الجسم.لكن جمعية السرطان الأمريكية قالت إن بعض الدراسات تشير إلى أن تناول طعام الصويا قد يقلل من خطر عودة الإصابة بسرطان الثدي، على الرغم من أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتأكيد ذلك.وتابعت: "في حين أن تناول أطعمة الصويا لا يبدو أنه يشكل خطرًا، فإن الأدلة المتعلقة بتأثيرات تناول مكملات الصويا أو الايسوفلافون، والتي غالبا ما تحتوي على مستويات أعلى بكثير من هذه المركبات، ليست كذلك. كما هو واضح".ونظر فريق البحث أيضًا في القشور الموجودة في عدد من النباتات مثل البذور والمكسرات والبقوليات والحبوب الكاملة والفواكه والخضروات، والتي تحتوي عليها بذور الكتان والكاجو والقرنبيط وكرنب بروكسل على تركيزات عالية بشكل خاص من القشور.ووجدت الدراسة أن المستويات المرتفعة من إنترولاكتون - التي تتشكل عندما يتم تفكيك الليجنان بواسطة الجهاز الهضمي - يبدو أنها تقلل من احتمالات الوفاة بسبب سرطان الثدي بنسبة 28 في المئة، وتقلل من احتمالات الوفاة المبكرة لأي سبب بنسبة 31 في المئة.وكانت نتائج الليجنان والصويا قوية بما يكفي للتوصية بأن تستخدمها المتعافيات من سرطان الثدي في أي إرشادات غذائية.





فوائد الشاي الأخضر



وقال الباحثون إن النتائج الأخرى لم تكن تحتوي على بيانات كافية لذلك، لكنها كانت "موحية"، بحسب وكالة "يو بي آي".على سبيل المثال، وجدوا أن الإكثار من شرب الشاي الأخضر كان مرتبطًا بانخفاض بنسبة 44 في المئة في عودة الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء اللاتي عولجن من المرحلة الأولى أو الثانية من سرطان الثدي.وفيما يتعلق بتأثير الخضروات الصليبية على نتائج سرطان الثدي، يقول الباحثون، إن الأدلة ببساطة غير موجودة لاستخلاص أي استنتاجات حول الفائدة المحتملة.وشدد بالر، الأستاذ المساعد في علم الأورام بجامعة جونز هوبكنز، على أنه "من المهم للغاية التأكيد على أن هذه الدراسات أجريت على نساء تلقين علاجًا طبيًا و/ أو جراحيًا لسرطان الثدي، وأن هذه الأطعمة والمغذيات النباتية لا ينبغي اعتبارها بدائل للعلاج".