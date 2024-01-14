الأحد، 02 رجب 1445 ، 14 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

دراسة: هذه الأغذية تمنع تكرار الإصابة بسرطان الثدي

سرطان الثدي
سرطان الثدي
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

توصلت دراسة حديثة، إلى أن تناول فول الصويا والمكسرات والفاصوليا والحبوب الكاملة يقلل من خطر الإصابة مجددًا بسرطان الثدي.اضافة اعلان

مركبات الصويا

وارتبط تناول كميات أكبر من مركبات الصويا التي تسمى الايسوفلافون بشكل خاص باحتمالات أفضل لعدم عودة السرطان، وفقًا للباحثين بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.
غير أن النتائج لم تحدد بعد الجرعات المثالية من الايسوفلافون أو العناصر الغذائية الأخرى التي تمنع تكرار المرض، على ما أفاد الباحثون الذين شددوا على الحاجة إلى مزيد من البحث في هذا المجال.
وقال كبير مؤلفي الدراسة، الدكتور تشانينج بالر في بيان صحفي، إن الدراسة لا يمكنها أيضًا تحديد "ما إذا كان البدء في استهلاكها بعد التشخيص له نفس تأثير العادة الغذائية مدى الحياة قبل التشخيص. وأوضح أن هذه المعلومات "يبحث عنها المرضى".
وراجع باحثون في مركز جونز هوبكنز كيميل للسرطان، إلى جانب باحثين في مراكز أخرى في جميع أنحاء العالم، البيانات المتعلقة بالتغذية وتكرار الإصابة بسرطان الثدي.
وشملت بيانات من 22 دراسة رئيسة ركزت على فول الصويا، والقشور (مركبات موجودة في مجموعة متنوعة من النباتات مثل البذور والمكسرات)، والخضراوات الصليبية (الخضراوات المقرمشة مثل الملفوف والبروكلي والقرنبيط)، والشاي الأخضر.
كما بحثوا في تأثير المغذيات النباتية (المركبات المشتقة من النباتات) الموجودة في هذه الأطعمة.

الايسوفلافون يقلل الإصابة بسرطان الثدي

واكتشف الباحثون، أن تناول كميات كبيرة من الايسوفلافون الموجود في الصويا يرتبط بانخفاض بنسبة 26 في المئة في تكرار الإصابة بسرطان الثدي، وفقًا للنتائج التي نشرت في مجلة  "جي إن سي آي كانسر سبيكتريوم" .
وقال الباحثون إن الفائدة الأكبر جاءت من تناول 60 ملليجرامًا يوميًا، أي ما يعادل كوبين أو كوبين من حليب الصويا، أو ثلاث أونصات من التوفو، أو نصف كوب من فول الصويا المطبوخ.
ومع ذلك، كانت فائدة الايسوفلافون الصويا في الوقاية من الوفاة بسرطان الثدي أقل، حيث انخفضت بنسبة 12 في المئة فقط. وكانت الفائدة أعلى عندما تناولت النساء حوالي حصة أو حصتين من منتجات الصويا يوميًا.

تناول الصويا

غير أن بعض النساء يشعرن بالقلق من أن تناول الصويا قد لا يكون آمنًا بعد تشخيص سرطان الثدي لأن الايسوفلافون الموجود في الصويا يمكن أن يعمل مثل هرمون الاستروجين في الجسم. 
لكن جمعية السرطان الأمريكية قالت إن بعض الدراسات تشير إلى أن تناول طعام الصويا قد يقلل من خطر عودة الإصابة بسرطان الثدي، على الرغم من أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتأكيد ذلك.
وتابعت: "في حين أن تناول أطعمة الصويا لا يبدو أنه يشكل خطرًا، فإن الأدلة المتعلقة بتأثيرات تناول مكملات الصويا أو الايسوفلافون، والتي غالبا ما تحتوي على مستويات أعلى بكثير من هذه المركبات، ليست كذلك. كما هو واضح".
ونظر فريق البحث أيضًا في القشور الموجودة في عدد من النباتات مثل البذور والمكسرات والبقوليات والحبوب الكاملة والفواكه والخضروات، والتي تحتوي عليها بذور الكتان والكاجو والقرنبيط وكرنب بروكسل على تركيزات عالية بشكل خاص من القشور.
ووجدت الدراسة أن المستويات المرتفعة من إنترولاكتون - التي تتشكل عندما يتم تفكيك الليجنان بواسطة الجهاز الهضمي - يبدو أنها تقلل من احتمالات الوفاة بسبب سرطان الثدي بنسبة 28 في المئة، وتقلل من احتمالات الوفاة المبكرة لأي سبب بنسبة 31 في المئة.
وكانت نتائج الليجنان والصويا قوية بما يكفي للتوصية بأن تستخدمها المتعافيات من سرطان الثدي في أي إرشادات غذائية.


فوائد الشاي الأخضر

وقال الباحثون إن النتائج الأخرى لم تكن تحتوي على بيانات كافية لذلك، لكنها كانت "موحية"، بحسب وكالة "يو بي آي".
على سبيل المثال، وجدوا أن الإكثار من شرب الشاي الأخضر كان مرتبطًا بانخفاض بنسبة 44 في المئة في عودة الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء اللاتي عولجن من المرحلة الأولى أو الثانية من سرطان الثدي.
وفيما يتعلق بتأثير الخضروات الصليبية على نتائج سرطان الثدي، يقول الباحثون، إن الأدلة ببساطة غير موجودة لاستخلاص أي استنتاجات حول الفائدة المحتملة.
وشدد بالر، الأستاذ المساعد في علم الأورام بجامعة جونز هوبكنز، على أنه "من المهم للغاية التأكيد على أن هذه الدراسات أجريت على نساء تلقين علاجًا طبيًا و/ أو جراحيًا لسرطان الثدي، وأن هذه الأطعمة والمغذيات النباتية لا ينبغي اعتبارها بدائل للعلاج".

اقرأ أيضا

حيلة منقذة للحياة تمنعك من السعال ليلاً

لمرضى السكري.. علاج نهائي للتغلب على مشكلة التبول الليلي

"الصحة" تُعلن عن 3 أسباب وراء نزيف الأنف المستمر.. التشخيص والعلاج

منها النمو المفرط للجنين.. مخاطر "سكري الحمل" على صحة الأمهات والأطفال

"الخضيري": كوبان من القهوة السوداء يسببان "تسمم الكافيين"

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

الدكتور خالد النمر
9:31 م السبت، 13 يناير 2024

لمرضى القلب.. كم كوبًا من القهوة السعودية مسموح لك يوميًا؟

وزارة الصحة
5:12 م السبت، 13 يناير 2024

الصحة تعلن عن خلو المملكة من "التيفويد" و "الباراتيفويد"

الشد العضلي أثناء النوم
11:39 ص السبت، 13 يناير 2024

آلام مزعجة وموجعة.. كيف تتخلص من الشد العضلي أثناء النوم؟

5f2fd281-e2bf-4984-8afc-8677e138b3ed
1:58 ص السبت، 13 يناير 2024

بشرى لهؤلاء المرضى.. علاج طال انتظاره من لحاء هذه الشجرة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حساب المواطن - ريال
1:01 م الأحد، 14 يناير 2024

هل يؤثر تسجيل الزوجة في التأمينات على أهلية الزوج بحساب المواطن؟

أمطار غزيرة على عسير
12:20 م الأحد، 14 يناير 2024

تحذير عاجل من أمطار ورياح وصواعق رعدية على مكة والرياض وهذه المناطق لـ9 مساءً

أهم 10
11:06 ص الأحد، 14 يناير 2024

عاجل.. 10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. آخر موعد لإدخال درجات أعمال السنة وتنبيهات من التعليم لأولياء الأمور

التسوية الودية - الرياض - الموارد البشرية
10:45 ص الأحد، 14 يناير 2024

قرار مهم لـ الموارد البشرية بشأن المنشآت المتعاقدة مع الحراسات الأمنية

منصة مقيم
10:08 ص الأحد، 14 يناير 2024

عاجل.. منصة مدرستي.. خطوات ورابط تحديث كلمة المرور للطلاب

الطلاب
10:14 ص الأحد، 14 يناير 2024

ما أهم أسرار تفوق الطلاب في الدراسة؟ وكيف يمكن تحقيقها؟