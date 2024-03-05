الخضيري يكشف عن بديل الملح لمن يعاني من ضغط الدم

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نصح د.فهد الخضيري الخبير في الشأن الصحي بتناول الليمون كبديل ممتاز للملح لمن لديه ضغط دم ويريد أن يتجنب الملح.



أفضل بديل للملح



وأضاف الخضيري، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس :"ممكن تناول عصير الليمون الكاملة بقشورها لأنه صحي جداً ويستخدم كعصير بقشوره (لوجود مضادات أكسدة مفيدة بالقشور)، إما بالخلاّط أو بتقطعه قطع صغار ويترك بالماء وتتناول منه باستمرار (وممكن تحليته بالعسل)، واستخدمه بديل للملح في الطعام وهو صحي لمن لديه ضغط أو زيادة أملاح أو نقرس أو دهون عاليه أو مشاكل هضم وتهيج قولون.

وكان الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، قد أوضح العديد من الأعراض التي قد تدل على ارتفاع ضغط الدم والتي تتطلب استشارة الطبيب فورا.



أعراض ارتفاع الضغط



ارتفاع ضغط الدم لمرضى السكري



د. ناصر الجهني استشاري غدد صماء وسكري وسمنة، قد أوضح المعدل المطلوب لضغط الدم لمرضى السكري.

وقال النمر، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس : "غالباً ارتفاع الضغط ليس له اعراض (صامت)..ولكنه إذا سبب أعراض":١. ضيق التنفس٢. ألم الصدر٣. الخفقان٤. الصداع والدوخة٥. عدم القدرة على النوموكان

وقال الجهني، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس: إن المعدل المطلوب لضغط الدم (القاتل الصامت) لمن لديهم داء سكري لمنع الجلطات يتحدد كالتالي:

- ارتفاع ضغط الدم شائع (٥٠-٦٠٪ ) لدى السكريين وخاصة النوع الثاني من السكري والبعض قد يهمل البعض علاجه لعدم وجود أعراض.

- عند انقباض عضلة القلب، يدفع الدم في الشريان الأبهر وهذا ضغط الدم الانقباضي Systolic وعند انبساط عضلة القلب، يعود الشريان الأبهر إلى وضعه الطبيعي وهذا الضغط الانبساطي Diastolic وتكتب على هيئة كسر مثلاً 120/80حيث قيمة الضغط الانقباضي هي العليا 120وقيمة الانبساطي هي السفلى 80

- التحكم الجيد بضغط الدم مهم جداً للمصابين وغير المصابين بداء السكري

وتابع الجهني: "عادة يفضل خفض الضغط إلى أقل من 130/80 وخاصة لمن لديهم أمراض كلى أو قلب وقد يكون أعلى من ذلك حسب ما يقرره الطبيب المعالج"



لماذا نهتم بعلاج ضغط الدم؟



• منع الجلطات الدماغية بنسبة ٤٠٪• منع الجلطات القلبية بنسبة ٢٥٪• منع فشل عضلة القلب بنسبة ٥٠٪• منع الفشل الكلوي بأذن الله