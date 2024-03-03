عاجل.. تبرعم البطاطس واخضرارها هل يعني أنها سامة؟.. الخضيري يكشف الحقيقة

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على غير ما يفسره بعض الناس حول وجود خطر من تبرعم البطاطس واخضرارها إلى حدّ الزعم بأنه يؤدي إلى التسمم، أكد الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، أنها ليست سامة أو مسرطنة كما يشاع عنها.





تبرعم البطاطس أو اخضرارها



٢- وكذلك تبرعم البطاطا او اخضرارها لايعني التسمم ولا الضرر بل هي لا تزال صالحة للأكل، واما من قال ان بها سولانين سام فهذ الكلام غير صحيح وغير دقيق علمياً، ولا يوجد عليه اثبات علمي،( إلا النسب العالية جداً منه وبكميات كبيرة بالجرام وذلك في مكونات كيميائية اخرى) وهذا لا يكون في… pic.twitter.com/TCsO9F9rer March 3, 2024

وقال عبر حسابه في منصة "إكس"، إن "تبرعم البطاطا أو اخضرارها لا يعني التسمم ولا الضرر بل هي لا تزال صالحة للأكل".وأضاف: "وأما من قال إن بها سولانين سام فهذ الكلام غير صحيح وغير دقيق علميًا، ولا يوجد عليه إثبات علمي، (إلا النسب العالية جدًا منه وبكميات كبيرة بالجرام وذلك في مكونات كيميائية أخرى)".وتابع: "وهذا لا يكون في البطاطا المخضرّة، بل إن بعض الشعوب تستخدم براعم البطاطا كنوع من أنواع الخضار أو السلطة".





