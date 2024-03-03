الأحد، 22 شعبان 1445 ، 03 مارس 2024

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عاجل.. تبرعم البطاطس واخضرارها هل يعني أنها سامة؟.. الخضيري يكشف الحقيقة

تبرعم البطاطس
البطاطس
أ أ
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على غير ما يفسره بعض الناس حول وجود خطر من تبرعم البطاطس واخضرارها إلى حدّ الزعم بأنه يؤدي إلى التسمم، أكد الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، أنها ليست سامة أو مسرطنة كما يشاع عنها.اضافة اعلان

تبرعم البطاطس أو اخضرارها

وقال عبر حسابه في منصة "إكس"، إن "تبرعم البطاطا أو اخضرارها لا يعني التسمم ولا الضرر بل هي لا تزال صالحة للأكل".
وأضاف: "وأما من قال إن بها سولانين سام فهذ الكلام غير صحيح وغير دقيق علميًا، ولا يوجد عليه إثبات علمي، (إلا النسب العالية جدًا منه وبكميات كبيرة بالجرام وذلك في مكونات كيميائية أخرى)".
وتابع: "وهذا لا يكون في البطاطا المخضرّة، بل إن بعض الشعوب تستخدم براعم البطاطا كنوع من أنواع الخضار أو السلطة".



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