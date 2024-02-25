5 طرق تساعد في علاج الكحة للحامل بالمنزل

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تعتبر الحوامل من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، ويرجع السبب إلى ضعف جهازهن المناعي وعدم قدرة أجسادهم على مكافحة الفيروسات.





طرق منزلية لعلاج الكحة للحامل



1 - الثوم



2- خل التفاح



3- عسل النحل



4- الماء



5- الليمون



ووفقًا لـ"الكونسلتو"، فإن هناك علاجات منزلية يمكن للحامل الاعتماد عليها للتخلص من السعال، نستعرضها في التقرير التالي، حسب موقع "Parenting.Firstcry".يلعب الثوم دورًا كبيرًا في تخفيف أعراض الإنفلونزا والبرد لدى الحامل، لا سيما الكحة، بفضل خصائصه المضادة للأكسدة، حيث تساعد على محاربة الفيروسات والبكتيريا.يتميز خل التفاح بقدرة كبيرة على التصدي للفيروسات المسببة للبرد والإنفلونزا، لذلك فهو من الطرق الطبيعية الفعالة في علاج الكحة عند الحامل، بشرط تخفيفه بالماء أو إضافته إلى الشاي وتناول بمعدل يتراوح من مرتين إلى 3 مرات في اليوم.يساعد عسل النحل على تهدئة السعال وتخفيف التهاب الحلق عند الحامل، لأنه يسهم في تقوية الجهاز المناعي، ولكن يراعى عدم الإفراط فيه.في بعض الدراسات، وجد الباحثون أن شرب كمية وفيرة من الماء يساعد على تهدئة الكحة عند الحامل وتخفيف الاحتقان وتعويض السوائل التي قد يفقدها الجسم بسبب الحمى.يحتوي الليمون على مستويات مرتفعة من فيتامين سي، الذي يسهم في تحسين أعراض البرد والإنفلونزا عند الحامل، بما في ذلك السعال، عن طريق تقوية مناعة الجسم وتعزيز قدرتها على محاربة العدوى الفيروسية.