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لتفادي ارتفاع الضغط.. "الصحة" توضح الحد الأقصى لعدد أكواب القهوة يوميًا

القهوة
القهوة
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نصحت وزارة الصحة بعد تجاوز الحد الأقصى لعدد أكواب القهوة يومياً للوقاية من مشاكل ارتفاع الضغط.

عدد أكواب القهوة يوميااضافة اعلان

وقالت الوزارة، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس "عش بصحة": "مهما زاد ضغط العمل لا تتجاوز ٤ أكواب قهوة".

الوقاية من ارتفاع الضغط


وقالت وزارة الصحة: "إن زيادة نسبة الكافيين تتسبب في مشاكل ارتفاع ضغط الدم ".

من جهته، حدد د. ناصر الجهني، استشاري أمراض السكري والسمنة والغدد الصماء، بعض الأسباب والعوامل التي تؤدي لانخفاض الضغط.
ومن ضمن هذه العوامل المسببة لانخفاض الضغط مايلي:

أهم أسباب انخفاض الضغط



- التوتر العاطفي أو الخوف أو الألم او التبرع بالدم (أكثر أسباب الإغماء شيوعًا)
- استخدام بعض الأدوية مثل أدوية ضغط الدم مثل مدرات البول أو أدوية الاكتئاب
- الحمل
- الجفاف (فقدان السوائل أو عدم شرب السوائل لفترة أو ناتج عن سوء التغذية)
- النزيف الداخلي 
- قصور في وظيفة الغدة الكظرية
- مشاكل طبية في القلب مثل صمامات أو عدم انتظام نبضات القلب أو ضعف متقدم في عضلة القلب 
- مشاكل الغده الدرقية
- مشاكل في الجهاز العصبي المركزي    
- التهاب وتسمم الدم البكتيري


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