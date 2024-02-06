لتفادي ارتفاع الضغط.. "الصحة" توضح الحد الأقصى لعدد أكواب القهوة يوميًا

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نصحت وزارة الصحة بعد تجاوز الحد الأقصى لعدد أكواب القهوة يومياً للوقاية من مشاكل ارتفاع الضغط.





عدد أكواب القهوة يوميا اضافة اعلان



الوقاية من ارتفاع الضغط



أهم أسباب انخفاض الضغط

مهما زاد ضغط العمل لا تتجاوز ٤ أكواب قهوة ☕️

زيادة الكافيين تتسبب في ارتفاع ضغط الدم 📈#عش_بصحة في #بيئة_العمل pic.twitter.com/Yjwc89GDDh — عش بصحة (@LiveWellMOH) January 23, 2024

وقالت الوزارة، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس "عش بصحة": "مهما زاد ضغط العمل لا تتجاوز ٤ أكواب قهوة".وقالت وزارة الصحة: "إن زيادة نسبة الكافيين تتسبب في مشاكل ارتفاع ضغط الدم ".من جهته، حدد د. ناصر الجهني، استشاري أمراض السكري والسمنة والغدد الصماء، بعض الأسباب والعوامل التي تؤدي لانخفاض الضغط.ومن ضمن هذه العوامل المسببة لانخفاض الضغط مايلي:- التوتر العاطفي أو الخوف أو الألم او التبرع بالدم (أكثر أسباب الإغماء شيوعًا)- استخدام بعض الأدوية مثل أدوية ضغط الدم مثل مدرات البول أو أدوية الاكتئاب- الحمل- الجفاف (فقدان السوائل أو عدم شرب السوائل لفترة أو ناتج عن سوء التغذية)- النزيف الداخلي- قصور في وظيفة الغدة الكظرية- مشاكل طبية في القلب مثل صمامات أو عدم انتظام نبضات القلب أو ضعف متقدم في عضلة القلب- مشاكل الغده الدرقية- مشاكل في الجهاز العصبي المركزي- التهاب وتسمم الدم البكتيري