"سعود الطبية" تكشف أهمية الكشف المبكر لمرض السرطان

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كشفت مدينة الملك سعود الطبية، عن أهمية الكشف المبكر لمرض السرطان، مشيرة إلى أنه يساعد في زيادة نسبة الشفاء.





أهمية الكشف المبكر لمرض السرطان اضافة اعلان



فائدة الكشف المبكر لمرض السرطان



وعلى حسابها في منصة "إكس" بينت أن الكشف المبكر لمرض السرطان يسهم في زيادة نسبة الشفاء، وانخفاض عدد الوفيات بسبب المرض.وأضافت أن الكشف المبكر لمرض السرطان يحسن جودة وطبيعة الحياة اليومية للمصابين.خدمة أشعة الثدي بالصبغةاطلقت مدينة الملك سعود الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الأول تقنية جديدة ولأول مرة على مستوى المدينة والمتمثلة بتصوير "الماموغرام" بتقنية الصبغة (CEM) والتي ستسهم بشكل كبير في إنقاذ الأرواح لمرضى سرطان الثدي.وأوضحت المدينة أن تقنية (CEM) تعد أداة حيوية في مكافحة سرطان الثدي، وذلك من خلال التغلب على قيود التصوير بالماموغرام التقليدي، وتعزز قدرة الأطباء على اكتشاف وتشخيص الأورام الثديّة بشكل أدق وأسرع، مما يسهم في تحسين النتائج العلاجية وسرعتها، وبالتالي زيادة الأمل في مكافحة مرض سرطان الثدي.وأشارت إلى أن هذه التقنية تلعب دورًا حاسمًا في مراقبة استجابة المرضى للعلاج وزيادة خيارات الفحص للفئات ذات المخاطر العالية، مما يضمن الرعاية الشاملة ذات الجودة العالية.