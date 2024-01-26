أخطرها التدخين.. "سعود الطبية" تكشف عن أسباب أمراض القلب الوعائية

كشفت مدينة الملك سعود
الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الأول، عن عوامل الخطر التي قد تؤدي لأمراض القلب
الوعائية.
أسباب
أمراض القلب الوعائيةاضافة اعلان
وأوضحت
على حسابها في منصة "إكس"، أن عوامل الخطر التي قد تؤدي لأمراض القلب
الوعائية، هي:
1 –
التدخين.
2 –
السكري.
3 –
ارتفاع الدهون.
4 –
ارتفاع ضغط الدم.
5 -
الزيادة المفرطة في الوزن.
6 –
عدم ممارسة النشاط البدني.
7 –
اتباع نظام غذائي غير صحي.
المستحضرات
العشبية ونزلات البرد في الشتاء
وبينت
في الوقت نفسه، أن المستحضرات العشبية ترتبط بشكل
وثيق بفصل الشتاء، حيث تمثل جزءًا مهمًا بالطب التقليدي في جميع أنحاء العالم، لما
فيها من فوائد، والتي تستخدم لتدفئة الجسم وتخفيف أعراض نزلات البرد والإنفلونزا.
الآثار الجانبية للمستحضرات العشبية
وأكدت
أن المستحضرات لها آثار جانبية عند تناول جرعات عالية ولفترات طويلة، وخاصة الأشخاص
الذين يعانون من أمراض مزمنة، مبينة أن التفاعلات الدوائية تُمثل الجزء الأهم والأكبر من الآثار الجانبية، ويمكن
أن تتفاعل المستحضرات العشبية مع الأدوية؛ مما قد يؤدي لتفاعلات وآثار جانبية
خطيرة.