أخطرها التدخين.. "سعود الطبية" تكشف عن أسباب أمراض القلب الوعائية

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كشفت مدينة الملك سعود الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الأول، عن عوامل الخطر التي قد تؤدي لأمراض القلب الوعائية.





أسباب أمراض القلب الوعائية اضافة اعلان



المستحضرات العشبية ونزلات البرد في الشتاء



الآثار الجانبية للمستحضرات العشبية



وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن عوامل الخطر التي قد تؤدي لأمراض القلب الوعائية، هي:1 – التدخين.2 – السكري.3 – ارتفاع الدهون.4 – ارتفاع ضغط الدم.5 - الزيادة المفرطة في الوزن.6 – عدم ممارسة النشاط البدني.7 – اتباع نظام غذائي غير صحي.وبينت في الوقت نفسه، أن المستحضرات العشبية ترتبط بشكل وثيق بفصل الشتاء، حيث تمثل جزءًا مهمًا بالطب التقليدي في جميع أنحاء العالم، لما فيها من فوائد، والتي تستخدم لتدفئة الجسم وتخفيف أعراض نزلات البرد والإنفلونزا.وأكدت أن المستحضرات لها آثار جانبية عند تناول جرعات عالية ولفترات طويلة، وخاصة الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، مبينة أن التفاعلات الدوائية تُمثل الجزء الأهم والأكبر من الآثار الجانبية، ويمكن أن تتفاعل المستحضرات العشبية مع الأدوية؛ مما قد يؤدي لتفاعلات وآثار جانبية خطيرة.