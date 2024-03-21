جراحة نادرة بالمدينة المنورة.. استخراج الأوردة البديلة للشرايين باستخدام المنظار

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تمكن فريق طبي جراحي في مركز أمراض وجراحة القلب عضو تجمع المدينة المنورة الصحي، من إضافة أحدث التقنيات والتطورات الطبية العالمية واستخدامها كإجراء روتيني.



جراحة نادرة في المدينة المنورة



نقلة نوعية في تقنية عمليات القلب



تم ذلك من خلال تحويل عملية استخراج وتحضير أوردة الساق المستخدمة في عمليات القلب المفتوح لزراعة مجازات الشرايين التاجية من الشق الجراحي التقليدي المعتاد لكامل الساق إلى تدخل جراحي دقيق باستخدام تقنية المنظار وفتحة لا تتجاوز 1,5 سم.وأوضح تجمع المدينة الصحي بأن طريقة تحضير أوردة الساق التي تتم عن طريق المنظار تتميز بتجنب الشق الجراحي الطويل على الساق، مما يساعد على تماثل الجرح للشفاء في وقت قصير ويؤدي إلى استعادة حركة المريض بشكل سريع.إضافة إلى تجنّب التهاب الجروح ومعاناة المريض من الآلام المزعجة التي كانت تحدث في السابق مع الطريقة التقليدية الشائعة.وأضاف التجمع بأنها تعد نقلة نوعية في تقنية عمليات القلب، حيث إنها ساعدت بشكل ملحوظ على سرعة استعادة حركة المريض وعودته لحياته الطبيعية، إضافة إلى تجنب التهاب الجروح والآلام، كما أنها تجميلية بعيداً عن الندبات الجراحية التقليدية، مشيراً إلى أن المركز خلال 4 أشهر الماضية أجرى ما يزيد عن 50 عملية جراحية تم استخراج الوريد فيها بالتقنية الحديثة.