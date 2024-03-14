استشاري: يجب استشارة الطبيب فوراً في حالة الشعور بهذه الأعراض

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أحيانا قد يعاني البعض من مشاكل في الصدر أو القلب أو ضيق في التنفس، والتي تستدعي استشارة الطبيب فورا.



أهمية استشارة الطبيب



وفي هذا السياق، قال الدكتور خالد النمر، عبر حسابه في منصة إكس : "من الخطأ أن تنتظر حتى تظهر أعراض القلب لديك (ألم في الصدر ضيق، تنفس، خفقان، إغماء.. الخ)".وأضاف خالد النمر : "بل يجب أن تبادر بالفحص الدوري مع طبيب الأسرة قبل ظهور الأعراض.

كذلك أوضح الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، تأثير مرض الذئبة الحمراء على صحة القلب.



تأثير الذئبة الحمراء على صحة القلب



وقال النمر، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس : "إن مرض الذئبة الحمراء SLE من الممكن أن يسبب التهاب في غشاء القلب أو ضعف في العضلة أو تضيق في الشرايين التاجية".

كذلك أوضح الدكتور خالد النمر، أن الشعور بحدوث ألم الصدر يأتي عادة بعد انسداد الشريان بفترة زمنية تطول وتقصر حسب شدة الانسداد وكفاءة الشريان الأخرى.



آلام الصدر وانسداد الشرايين



وقال النمر، عبر حسابه في منصة إكس: "مفهوم خاطيء.. ألم الصدر يحدث فور انسداد الشريان التاجي في الجلطة".وأضاف "الصحيح.. عادةً الشعور بحدوث ألم الصدر يأتي بعد انسداد الشريان بفترة زمنية تطول وتقصر حسب شدة الانسداد وكفاءة الشريان الأخرى.

كما أوضح الدكتور خالد النمر، العديد من الأعراض التي قد تدل على ارتفاع ضغط الدم والتي تتطلب استشارة الطبيب فورا.



أعراض ارتفاع الضغط



ارتفاع ضغط الدم لمرضى السكري



د. ناصر الجهني استشاري غدد صماء وسكري وسمنة، قد أوضح المعدل المطلوب لضغط الدم لمرضى السكري.

وقال النمر، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس : "غالباً ارتفاع الضغط ليس له اعراض (صامت)..ولكنه إذا سبب أعراض":١. ضيق التنفس٢. ألم الصدر٣. الخفقان٤. الصداع والدوخة٥. عدم القدرة على النوموكان

وقال الجهني، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس: إن المعدل المطلوب لضغط الدم (القاتل الصامت) لمن لديهم داء سكري لمنع الجلطات يتحدد كالتالي:

- ارتفاع ضغط الدم شائع (٥٠-٦٠٪ ) لدى السكريين وخاصة النوع الثاني من السكري والبعض قد يهمل البعض علاجه لعدم وجود أعراض.

- عند انقباض عضلة القلب، يدفع الدم في الشريان الأبهر وهذا ضغط الدم الانقباضي Systolic وعند انبساط عضلة القلب، يعود الشريان الأبهر إلى وضعه الطبيعي وهذا الضغط الانبساطي Diastolic وتكتب على هيئة كسر مثلاً 120/80حيث قيمة الضغط الانقباضي هي العليا 120وقيمة الانبساطي هي السفلى 80

- التحكم الجيد بضغط الدم مهم جداً للمصابين وغير المصابين بداء السكري

وتابع الجهني: "عادة يفضل خفض الضغط إلى أقل من 130/80 وخاصة لمن لديهم أمراض كلى أو قلب وقد يكون أعلى من ذلك حسب ما يقرره الطبيب المعالج"



لماذا نهتم بعلاج ضغط الدم؟



• منع الجلطات الدماغية بنسبة ٤٠٪• منع الجلطات القلبية بنسبة ٢٥٪• منع فشل عضلة القلب بنسبة ٥٠٪• منع الفشل الكلوي بأذن الله