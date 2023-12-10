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استشاري تغذية سريرية يدعو للنوم في الشتاء من 7 إلى 10 ساعات لهذا السبب (فيديو)

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استشاري التغذية السريرية د. عبدالعزيز العثمان
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دعا استشاري التغذية السريرية، د. عبدالعزيز العثمان، للنوم في الشتاء من 7 إلى 10 ساعات وذلك لعدة أسباب.

استشاري تغذية سريرية يدعو للنوم في الشتاءاضافة اعلان

وقال في تصريحات لقناة "الإخبارية" إن انخفاض درجة حرارة الطقس يُخفّض عدد ضربات القلب، مما يؤدي إلى الكسل، ولذا أدعو للنوم في الشتاء من 7 إلى 10 ساعات.
وأوضح أنه خلال فصل الشتاء تنخفض قدرات جميع أجهزة الجسم، حيث تقل الحركة ليس فقط عند الإنسان لكن الحيوان والنبات أيضًا؛ لأن الجسم يحتاج مع البرودة للهدوء والراحة.

عدد الساعات المطلوبة للنوم خلال الشتاء

وبين أنه يرى لمواجهة هذا الأمر، أن ليل الشتاء طويل مما يؤدي لكمون حيوي لدى الكائنات الحية، مؤكدًا على أن فترة النوم تكون من 7 لـ 9 ساعات لكبار السن، أما الشباب خاصة الأصغر من 10 أو 12 سنة فينامون 10 ساعات.

سبب الدعوة للنوم في الشتاء

وأشار إلى أن أخذ هذا القسط الكافي من النوم، يهيئ الجسم باليوم الثاني للعمل بنشاط وحيوية بعدما يكون عمل الجسم لنفسه عملية "صيانة"، وأخذ راحته المطلوبة.

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