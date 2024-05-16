أيهما أفضل للصحة.. الأعشاب الطازجة أم المجففة؟

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ينصح الأطباء عادة بتناول الأطعمة الطازحة لاسيما الفاكهة لدعم المناعة وتعزيز الصحة بصفة عامة، كذلك أن ينصح الأطباء بتناول الأعشاب الطازجة.

وفي هذا السياق، أجرت منصة "الطعام والذوّاقة" التابعة لموقع "أن دي تي في" الهندي مقارنة بين نوعي الأعشاب المجففة والطازجة، لفهم الاختلافات وحسن الاختيار عن إعداد الأطباق اليومية في المنزل.



القيمة الغذائية للأعشاب



مضادات الأكسدة في الأعشاب



أيّهما أفضل للصحة؟



غالباً ما يدعو خبراء الصحة إلى تناول الأطعمة الطازجة، بما في ذلك الأعشاب، ومع ذلك، ليست كل الأعشاب الطازجة تتفوق بالضرورة على نظيراتها المجففة من حيث التغذية.فأثناء التجفيف، تفقد الأعشاب بعضاً من عناصرها الغذائية، كالنعناع الذي من الأفضل الاستمتاع بها طازجاً للحصول على المذاق الأمثل، لكن هناك أعشاب كأوراق الغار والأوريغانو تحتفظ بفوائدها الصحية أكثر حين تُجفف.كذلك فإن الأعشاب المجففة تقدم عادة طعماً ورائحة أكثر اعتدالاً مقارنة مع نظيراتها الطازجة التي تتميز برائحة أقوى، لذلك إذا كان الطاهي يفضل نكهة الأعشاب الخفيفة، يمكن أن تكون الأعشاب المجففة بديلاً مناسباً للأعشاب الطازجة.كما تعتبر واحدة من الفوائد الصحية الرئيسية للأعشاب هي طبيعتها الغنية بمضادات الأكسدة، لكن عملية التجفيف لا تقلل بنسبة كبير من مضادات الأكسدة الموجودة في الأعشاب، لذلك يحافظ النوعان على مصادرهما القيمة.يوضح الخبراء، أن كل من الأعشاب المجففة والطازجة له خصائص مماثلة، لكن الأعشاب الطازجة قد تحمل ميزة طفيفة بسبب طبيعتها المعالجة بالحد الأدنى، إذ لا تخضع الأعشاب الطازجة لأي إجراءات تعبئة أو تنظيف أو تجفيف قبل وصولها إلى المطبخ، ما يضمن احتفاظها بنضارتها الطبيعية وفعاليتها.