مختص يحذر من خطأ جسيم يؤدي إلى تفاقم انسداد الأنف

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يوضح الأطباء، أن انسداد الأنف يحدث بشكل شائع خلال أشهر الشتاء ولكن يمكن عادةً علاجه في المنزل باستخدام علاجات مثل مزيلات الاحتقان ومضادات الهيستامين المتوفرة دون وصفة طبية. اضافة اعلان





خطأ شائع



نصيحة مهمة



ولكن هناك خطأ شائع يرتكبه الناس والذي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم المشكلة، وفق ما أوردت صحيفة إكسبرس البريطانية.أوضح عباس كناني، الصيدلي من صيدلية أونلاين كيميست كليك: “إن مزيلات الاحتقان هي نوع من الأدوية التي يمكن أن توفر راحة قصيرة الأمد لانسداد الأنف، وتعمل عن طريق تقليل تورم الأوعية الدموية في أنفك، مما يساعد على فتح الشعب الهوائية”.وأضاف: “هناك خطأ شائع يمكن أن يزيد من انسداد الأنف، وهو الاستلقاء. من الأفضل أن تظل منتصباً أو رأسك مرفوعاً. وذلك لأن التغيرات في تدفق الدم تدفع المزيد من الدم إلى أنفك، ما يساعد على زيادة التصريف وتقليل الاحتقان".ويوصي كناني باستخدام وسادة أو تكديس عدة وسائد مباشرة أسفل الجذع العلوي والرأس، للبقاء منتصب الجسم والرأس، وبالتالي تخفيف الاحتقان.