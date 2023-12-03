الأحد، 19 جمادى الأولى 1445 ، 03 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

إرشادات صحية مهمة للحد من انتشار العدوى في فصل الشتاء

5474
مدينة الملك سعود الطبية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشفت مدينة الملك سعود الطبية،  عن ضرورة اتباع إرشادات صحية مهمة للحد من انتشار العدوى في فصل الشتاء.

إرشادات صحية للحد من انتشار العدوى في الشتاءاضافة اعلان

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه مع الإجازة الأسبوعية، والجلسات الشتوية، يُفضل اتباع الإرشادات الصحية للحد من انتشار العدوى في فصل الشتاء، مؤكدة على غسل اليدين بالماء والصابون مع تجفيفها جيدًا، خاصة في الحالات التالية:
 1 – العطاس او السعال.
2 – قبل وبعد تناول الطعام.
3 – بعد استخدام دورت المياه.
4 – بعد لمس الأسطح في الأماكن العامة.
5 – مصافحة المصاب بالأنفلونزا أو الزكام.
7 – تقطيع اللحوم غير المطبوخة أو الخضراوات والفواكه غير المغسولة.
وأشارت في الوقت نفسه، إلى أن مرض الربو يعتبر من أكثر أمراض الرئة المزمنة شيوعًا بين الأطفال، وهو مرض غير معدٍ ويتسبب في تضخم الشعب الهوائية وضيقها، ويؤدي أيضًا إلى إنتاج مخاط زائد وكل ذلك يجعل التنفس صعبًا للغاية.

أعراض الربو في فصل الشتاء

وبينت أن مرضى الربو خاصة في فصل الشتاء، يتعرضون لهجمات مرضية، حيث يتأثر الجهاز التنفسي الضعيف بالهواء البارد، ويتسبب في تشنج عضلات مجرى الهواء والتي تسبب السعال والصفير وضيق التنفس.

 

لينك قناة صحيفة تواصل على "واتساب"
https://whatsapp.com/channel/0029VaBCvdIGJP8HixZC3s2e 

اقرأ أيضا

فيروس كورونا
7:48 ص الأحد، 03 ديسمبر 2023

خبير يكشف عن "السبب الحقيقي" للمرض الغامض في الصين

النوم على البطن
4:21 ص الأحد، 03 ديسمبر 2023

منها هبوط العمود الفقري.. 5 أضرار للنوم على البطن

الخرف - الشيخوخة - مسن - كبار السن
11:57 م السبت، 02 ديسمبر 2023

دراسة تحذر من خطورة ارتفاع الكوليسترول على دماغ كبار السن

الجهاز المناعي - المناعة -- فيروس - امراض
11:24 م السبت، 02 ديسمبر 2023

"لا تخش أمراض الشتاء".. هذه الخطوات ستجنبك الإصابة

اقرأ أيضا

خالد النمر: نصيحة مهمة لمرضى السكري ممن يستخدمون المُنظم

غير برودة الشتاء.. أسباب أخرى تؤدي لكثرة التبول

تفاصيل خطيرة.. مرض غامض يتفشى في الصين

5 أطعمة تصيب بالتسمم بسبب سوء تعبئتها

6 علامات تشير إلى التهاب الكلى.. لا تتجاهلها

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الجهاز المناعي - المناعة -- فيروس - امراض 11:24 م السبت، 02 ديسمبر 2023

"لا تخش أمراض الشتاء".. هذه الخطوات ستجنبك الإصابة

images 4:52 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

مفاجأة.. استشارية تكشف عما يفعله تناول المضادات الحيوية في حالات الإنفلونزا

أطعمة 7:52 م الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

أطعمة لا تفرط في تناولها بفصل الشتاء.. تدمر المناعة

حماية الأطفال في الشتاء 4:49 ص الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

"سعود الطبية": 6 طرق للوقاية والحفاظ على صحة الطفل في الشتاء

اقرأ أيضا

التمييز بين الإصابة بالإنفلونزا أو كورونا
9:25 م الجمعة، 01 ديسمبر 2023

أكبر مركز طبي أمريكي يحسم الجدل حول المرض الغامض في الصين

سرطان الرحم
7:35 م الجمعة، 01 ديسمبر 2023

دراسة: النساء اللواتي يجلسن 6 ساعات يوميًا يواجهن خطر الإصابة بأورام ليفية في الرحم

غسل اليدين
7:27 م الجمعة، 01 ديسمبر 2023

"سعود الطبية": 6 خطوات لتجنب انتشار العدوى في الشتاء

شركة فايزر
6:29 م الجمعة، 01 ديسمبر 2023

"فايزر" تتوقف عن إنتاج دواء لإنقاص الوزن بسبب هذه الأعراض

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

تنزيل
8:47 ص الأحد، 03 ديسمبر 2023

لـ 6 مساءً.. "الأرصاد" يحذر من رياح شديدة على منطقة مكة

جامعة الملك سعود
8:37 ص الأحد، 03 ديسمبر 2023

التقديم الآن.. 215 برنامجًا للدراسات العليا في جامعة الملك سعود

Fm0piqpWYAEh0TA
8:08 ص الأحد، 03 ديسمبر 2023

عاجل.. اليوم بدء التقديم في وظائف بالمسارين المدني والعسكري على رتبة رقيب لحملة الثانوية

أمطار المملكة
7:14 ص الأحد، 03 ديسمبر 2023

"الأرصاد" يتوقع أمطارًا ورياحًا نشطة على مكة والمدينة و3 مناطق

اختبارات
7:04 ص الأحد، 03 ديسمبر 2023

عاجل.. تعرف على آخر موعد لتعديل درجات اختبار الفصل الدراسي الأول

اختبارات الدور الثاني
6:22 ص الأحد، 03 ديسمبر 2023

عاجل.. اليوم اختبارات الدور الثاني للطلاب المكملين ومواد التعثر للثانوية 1444