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كشفت مدينة الملك سعود الطبية، عن ضرورة اتباع إرشادات صحية مهمة للحد من انتشار العدوى في فصل الشتاء.





إرشادات صحية للحد من انتشار العدوى في الشتاء اضافة اعلان



أعراض الربو في فصل الشتاء



وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه مع الإجازة الأسبوعية، والجلسات الشتوية، يُفضل اتباع الإرشادات الصحية للحد من انتشار العدوى في فصل الشتاء، مؤكدة على غسل اليدين بالماء والصابون مع تجفيفها جيدًا، خاصة في الحالات التالية:1 – العطاس او السعال.2 – قبل وبعد تناول الطعام.3 – بعد استخدام دورت المياه.4 – بعد لمس الأسطح في الأماكن العامة.5 – مصافحة المصاب بالأنفلونزا أو الزكام.7 – تقطيع اللحوم غير المطبوخة أو الخضراوات والفواكه غير المغسولة.وأشارت في الوقت نفسه، إلى أن مرض الربو يعتبر من أكثر أمراض الرئة المزمنة شيوعًا بين الأطفال، وهو مرض غير معدٍ ويتسبب في تضخم الشعب الهوائية وضيقها، ويؤدي أيضًا إلى إنتاج مخاط زائد وكل ذلك يجعل التنفس صعبًا للغاية.وبينت أن مرضى الربو خاصة في فصل الشتاء، يتعرضون لهجمات مرضية، حيث يتأثر الجهاز التنفسي الضعيف بالهواء البارد، ويتسبب في تشنج عضلات مجرى الهواء والتي تسبب السعال والصفير وضيق التنفس.

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