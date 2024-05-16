الطريقة الصحيحة لتسخين الأرز لمنع الإصابة بـالمرض

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كشف خبراء الأغذية عن كيفية الاحتفاظ بالأرز المتبقي وإعادة تسخينه بشكل صحيح، وذلك تفاديًا للإصابة بالمرض إذا لم تُتخذ الخطوات الصحيحة.

وقال جين ميسر، مستشار التغذية، لصحيفة يو إس إيه توداي". "إن إعادة تسخين الأرز لا تشكل عادة أي خطر صريح، ولكن هناك مخاطر مرتبطة بالقيام بذلك بشكل غير صحيح".





بكتيريا باسيلس سيريس



أعراض الإصابة ببكتيريا باسيلس سيريس



نصائح لطهي الأرز بشكل آمن



قد يحتوي الأرز على جراثيم البكتيريا الشائعة "باسيلس سيريس"، والتي يمكن أن تطلق سمومًا تسبب نوعين من الأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء - الإسهال والقيء.وقال إميلي هوفيس، أستاذ مساعد في كلية الصحة العامة بجامعة واشنطن: "تنجو (البكتيريا) من عملية الطهي الأولية على شكل جراثيم، وإذا تُرك (الأرز) في درجة حرارة الغرفة، فسوف ينتج سمومًا".وأوضح: "لذلك، حتى عندما تقوم بإعادة تسخين (الأرز)، فإنك تقتل الخلايا النباتية، ولا تدمر السموم".ويتم الإبلاغ عن حوالي 63 ألفًا و400 حالة من حالات الإصابة ببكتيريا "باسيلس سيريس" في الولايات المتحدة كل عام، وفقًا لإدارة الغذاء والدواء. وتُعرف هذه الظاهرة باسم "متلازمة الأرز المقلي"، على الرغم من أنه يمكن العثور على بكتيريا "باسيلس سيريس" في المكرونة والبطاطس أيضًا.وقال هوفيس إن الأعراض يمكن أن تظهر خلال 6 إلى 12 ساعة. على الرغم من أنها ليست مهددة للحياة، إلا أن العدوى الخطيرة تكون أكثر احتمالا للأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة.ويتعافى معظم المرضى خلال 24 ساعة — ويعد الحفاظ على رطوبة الجسم أمرًا أساسيًا.وقالت شيلي رايل، اختصاصية التغذية، إن نمو البكتيريا ينبع من عدم وضع الأرز في الثلاجة بسرعة كافية بعد طهيه، أو إبقائه في الثلاجة لفترة طويلة، أو عدم إعادة تسخينه بشكل صحيح.وللبدء، قومي بطهي الأرز على درجة حرارة عالية - يمكن أن تتكاثر بكتيريا "باسيلس سيريس" بين 4.4 و60 درجة مئوية، والمعروفة أيضًا باسم "منطقة الخطر".وعند الانتهاء، لا تتركي الأرز في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين - أو أكثر من ساعة في درجات حرارة أكثر دفئًا (مثل الطعام المتبقي).قومي بتخزينه في حاوية يمكن إغلاقها بغطاء ووضعها في الثلاجة. لكن لا تبقيه لأكثر من ثلاثة إلى أربعة أيام.وإذا كنت تخططين لإعادة تسخين الأرز في الميكروويف، ينصح ميسر بإضافة القليل من الماء أو المرق مسبقًا حتى يظل لذيذًا ورقيقًا.والجزء الأكثر أهمية هو التأكد من أن درجة الحرارة الداخلية للأرز تصل إلى 73 درجة مئوية على الأقل. واستخدمي مقياس حرارة الطعام للتأكد مجددًا.يوصي هوفيس بطهي كميات صغيرة من الأرز في وعاء طبخ الأرز بدلاً من دفعة واحدة كبيرة.إذا احتفظت بالأرز في جهاز طهي الأرز على إعداد "الحفاظ على الدفء"، فاستخدمي مقياس الحرارة للتأكد من بقائه عند 65 درجة على الأقل.لا تضعي وعاء أرز ساخنًا ومغطى في الثلاجة، بل استخدمي عدة حاويات أصغر حجمًا بدلاً من ذلك.بمجرد وضع الأرز في وعاء، ضعيه مباشرة في الثلاجة.