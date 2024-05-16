4 أشياء لا تفعلها عند المعاناة من شلل النوم "الجاثوم"

شلل النوم أو الجاثوم هي حالة مؤقتة تصيب الشخص تجعله غير قادر على الحركة أو التحدث عند الاستيقاظ من النوم.
حتى إن بعض الأشخاص قد يدركون ويسمعون أشياء ليست موجودة بالفعل بسبب هذه الظاهرة الغريبة، التي تحدث في مرحلة ما بين اليقظة والنوم.
ويمكن أن تكون التجربة مؤلمة للغاية، وغالبًا ما ترتبط بالتوتر والقلق، لكنها ليست ضارة وعادة ما تمر بسرعة.
وقدّم الطبيب جو إم دي، الذي يعاني من شلل النوم، نصائحه للتعامل مع شلل النوم في مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك"، حدد خلاله 4 أشياء قال إنه لا ينبغي للشخص القيام بها.
وأضاف: "عادةً، خلال مرحلة نوم حركة العين السريعة، يكون دماغك نشطًا للغاية. هذا عندما تحلم".
وتابع: "لمنعك من تمثيل هذه الأحلام، يرسل دماغك إشارات إلى الخلايا العصبية المثبطة لإلغاء تنشيط عضلات الهيكل العظمي، مما يسبب الشلل بشكل أساسي. عندما يكون هناك اضطراب أو تداخل بين دورة النوم واليقظة"، بحسب ما أوردت صحيفة "إكسبريس".