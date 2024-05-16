الخميس، 08 ذو القعدة 1445 ، 16 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

4 أشياء لا تفعلها عند المعاناة من شلل النوم "الجاثوم"

فرط النوم
بعض الناس يعاني من شلل النوم
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

شلل النوم أو الجاثوم هي حالة مؤقتة تصيب الشخص تجعله غير قادر على الحركة أو التحدث عند الاستيقاظ من النوم. 
حتى إن بعض الأشخاص قد يدركون ويسمعون أشياء ليست موجودة بالفعل بسبب هذه الظاهرة الغريبة، التي تحدث في مرحلة ما بين اليقظة والنوم.اضافة اعلان
ويمكن أن تكون التجربة مؤلمة للغاية، وغالبًا ما ترتبط بالتوتر والقلق، لكنها ليست ضارة وعادة ما تمر بسرعة.
وقدّم الطبيب جو إم دي، الذي يعاني من شلل النوم، نصائحه للتعامل مع شلل النوم في مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك"، حدد خلاله 4 أشياء قال إنه لا ينبغي للشخص القيام بها. 
وأضاف: "عادةً، خلال مرحلة نوم حركة العين السريعة، يكون دماغك نشطًا للغاية. هذا عندما تحلم".
وتابع: "لمنعك من تمثيل هذه الأحلام، يرسل دماغك إشارات إلى الخلايا العصبية المثبطة لإلغاء تنشيط عضلات الهيكل العظمي، مما يسبب الشلل بشكل أساسي. عندما يكون هناك اضطراب أو تداخل بين دورة النوم واليقظة"، بحسب ما أوردت صحيفة "إكسبريس".

أشياء لا فعلها أثناء الإصابة بشلل النوم

وحدد الأشياء التي لا ينبغي فعلها وقت الإصابة بشلل النوم، وتتمثل في الآتي:

-لا تصدق كل ما تشعر به أثناء شلل النوم

يمكن أن يكون لديك هلاوس واضحة جدًا، وغالبًا ما تكون مزعجة. نحن نتحدث عن الشياطين.

- لا تركز على الرؤى

كن مدركًا أنها ليست حقيقية، وهذا سيسمح لك بتحويل تركيزك إلى مكان آخر. 

- لا تفتح عينيك 

قد ترى أشياء لست مستعدًا لرؤيتها. بدلاً من ذلك، أغمض عينيك، الأمر الذي سيغلق أي رؤى سيئة ويتيح لك الحصول على مساحة هادئة للتحدث عن نفسك.

-لا تكافح من أجل الخروج من شلل النوم

ذا سيسبب لك الذعر، وهو أمر ليس جيدًا أبدًا. بدلاً من ذلك، ركز على الحركات الصغيرة مثل هز الخنصر، أو إصبع القدم الصغير، مما قد يوقظ جهازك العصبي ويساعدك على الخروج منه.

اقرأ أيضا

ليست الأسنان فقط.. تحذير طبي: أمراض اللثة تؤثر على العلاقة الزوجية

4 أسباب لرائحة الفم الكريهة حتى بعد تنظيف الأسنان!

"الصحة" تدعو الراغبين في الحج لموسم 1445هـ إلى أخذ التطعيمات

عادة شائعة بين قائدي السيارات تكشف عن مرض نفسي خطير

من بينها القلب والسرطان.. 11 فائدة صحية للبطيخ تحميك من أمراض مميتة

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook