4 أشياء لا تفعلها عند المعاناة من شلل النوم "الجاثوم"

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شلل النوم أو الجاثوم هي حالة مؤقتة تصيب الشخص تجعله غير قادر على الحركة أو التحدث عند الاستيقاظ من النوم.

حتى إن بعض الأشخاص قد يدركون ويسمعون أشياء ليست موجودة بالفعل بسبب هذه الظاهرة الغريبة، التي تحدث في مرحلة ما بين اليقظة والنوم.

ويمكن أن تكون التجربة مؤلمة للغاية، وغالبًا ما ترتبط بالتوتر والقلق، لكنها ليست ضارة وعادة ما تمر بسرعة.

وقدّم الطبيب جو إم دي، الذي يعاني من شلل النوم، نصائحه للتعامل مع شلل النوم في مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك"، حدد خلاله 4 أشياء قال إنه لا ينبغي للشخص القيام بها.

وأضاف: "عادةً، خلال مرحلة نوم حركة العين السريعة، يكون دماغك نشطًا للغاية. هذا عندما تحلم".

وتابع: "لمنعك من تمثيل هذه الأحلام، يرسل دماغك إشارات إلى الخلايا العصبية المثبطة لإلغاء تنشيط عضلات الهيكل العظمي، مما يسبب الشلل بشكل أساسي. عندما يكون هناك اضطراب أو تداخل بين دورة النوم واليقظة"، بحسب ما أوردت صحيفة "إكسبريس".





أشياء لا فعلها أثناء الإصابة بشلل النوم



-لا تصدق كل ما تشعر به أثناء شلل النوم



- لا تركز على الرؤى



- لا تفتح عينيك



-لا تكافح من أجل الخروج من شلل النوم



وحدد الأشياء التي لا ينبغي فعلها وقت الإصابة بشلل النوم، وتتمثل في الآتي:يمكن أن يكون لديك هلاوس واضحة جدًا، وغالبًا ما تكون مزعجة. نحن نتحدث عن الشياطين.كن مدركًا أنها ليست حقيقية، وهذا سيسمح لك بتحويل تركيزك إلى مكان آخر.قد ترى أشياء لست مستعدًا لرؤيتها. بدلاً من ذلك، أغمض عينيك، الأمر الذي سيغلق أي رؤى سيئة ويتيح لك الحصول على مساحة هادئة للتحدث عن نفسك.ذا سيسبب لك الذعر، وهو أمر ليس جيدًا أبدًا. بدلاً من ذلك، ركز على الحركات الصغيرة مثل هز الخنصر، أو إصبع القدم الصغير، مما قد يوقظ جهازك العصبي ويساعدك على الخروج منه.