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"لا تخش أمراض الشتاء".. هذه الخطوات ستجنبك الإصابة

الجهاز المناعي - المناعة -- فيروس - امراض
أمراض الشتاء
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هناك العديد من الخطوات التي يمكن اتباعها لتجنب الإصابة بأي أمراض في الشتاء.

خطوات مهمة



1- لا تنسى تناول الزبادي
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 يسهم في تقليل خطر الإصابة بمرض هشاشة العظام Osteoporosis كما ويقلل من فرص إصابتك بارتفاع ضغط الدم.

ويحمي جهازك الهضمي ويخفف من عناء إصابتك بالإمساك أيضاً.

حاول شراء الزبادي المدعم في فيتامين D، فعدم تعرضك لأشعة الشمس في هذا الفصل لا يعني تخليك عن هذا الفيتامين بتاتاً.


2- احمي نفسك من حرقة المعدة Heartburn


الشائع أن تصاب بحرقة المعدة خلال هذه الاعياد والمناسبات، ولكن قيامك بالخطوات التالي سيخلصك من أعراضها قبل أن تبدأ:

 تناول الطعام بحكمة: لا تكثر من تناولك للطعام حتى أن تصاب بالتخمة، فهذا الأمر سيساهم في رفع خطر إصابتك بحرقة المعدة.

 ابتعد عن بعض الأطعمة: أنت حتما تعرف تلك الاطعمة التي تثير معدتك وتصيبها بالحرقة، وبالمعتاد فإن هذه الأطعمة تضم تلك الغنية بالسكريات.


3- لا تدع بثور الحمى تصيبك

يصاب العديد من الاشخاص ببثور الحمى Fever blisters في هذا الفصل، ولكن عادة ما تأتي الإصابة به نتيجة تصرفات خاطئة نقوم بها بشكل شخصي، وهذه التصرفات تشمل:

1- قلة النوم.

2- تناول الكثير من الكحول أو السكريات.

3- التوتر والضغط النفسي.

4- التواصل الجسدي المباشر مع المصابين.

ومن أجل تجنب الإصابة بتلك البثور المؤلمة ننصحك في:

1- لا تتناول الكثير من السكريات في الأعياد والمناسبات.

2- خذ قسطا وافرا من الراحة.

3- لا تنسى غسل يديك بانتظام حتى وإن كانت المياه باردة

4- لا تتشارك مع الآخرين بعبوات الطعام أو الشراب.

5- تخلص من المحارم المستخدمة في سلة المهملات.

6- ابتعد عن المصابين ببثور الحمى ولا تقبلهم بتاتاً.


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