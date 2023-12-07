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لماذا تزداد مشاكل الجهاز الهضمي في فصل الشتاء؟ وما العلاج؟

مشاكل الجهاز الهضمي
مشاكل الجهاز الهضمي
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مع حلول فصل الشتاء تزداد فرص الإصابة بالأمراض المرتبطة ببرودة الطقس، كالإنفلونزا والتهاب الحلق وغيرها، إضافة إلى المشكلات المتعلقة بأمراض الجهاز الهضمي.اضافة اعلان

علاقة الطقس بمشاكل المعدة

وأوضح الدكتور شاراد مالهوترا، كبير المستشارين واختصاصي أمراض الجهاز الهضمي والكبد والتنظير العلاجي، في نيودلهي، أن التغير في الطقس يمكن أن يزيد من حدوث مشاكل في المعدة.
وأضاف أنه بسبب التغير في درجة الحرارة، يتباطأ التمثيل الغذائي في الجسم وهذا يؤدي كذلك إلى الغثيان والانتفاخ وعدم الارتياح وفي بعض الأحيان، يشعر الفرد أيضًا بالشبع بمجرد تناول وجبة صغيرة.
وقال الخبير إن درجة الحرارة الباردة تؤدي أيضًا إلى إبطاء الجهاز الهضمي.
وأشار إلى أنه خلال فصل الشتاء، نميل إلى تناول مستوى أقل من السوائل ما يعيق حركة المعدة ويسبب مشاكل في الجهاز الهضمي، مؤكدًا أن قلة تناول السوائل تعيق عمليات الجهاز الهضمي.

الأطعمة المريحة تُسرّع عسر الهضم

وأضاف الدكتور مالهوترا أن الأطعمة المريحة أصبحت أكثر شيوعًا خلال هذا الموسم.
تتكون الأطعمة المريحة في الغالب من الأطعمة فائقة المعالجة والعناصر التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والصوديوم.
 وأشار مالهوترا إلى ان "الأطعمة المريحة هي الأطعمة السريعة الغنية بالدهون والسكر فقط. هذه الأطعمة تُسرّع عملية عسر الهضم وأمراض الجهاز الهضمي الأخرى".
تقلل الأطعمة السريعة أيضًا من القدرة الأيضية لجهازنا الهضمي وتبطئ عمل الجهاز الهضمي. إنها تميل إلى جعلنا نشعر بالشبع والانتفاخ وعدم الارتياح.

تأثير ممارسة الرياضة على الجهاز الهضمي

عندما ندخل في الأيام الباردة، لا يمارس الناس الرياضة بقدر ما اعتادوا عليه خلال الظروف المناخية الأخرى.
وأوضح مالهوترا أنه مع عدم ممارسة أي نشاط بدني أو القليل منه، يصبح الجهاز الهضمي بطيئًا، وتقل الشهية، ويشعر الفرد بالشبع طوال الوقت.

علاج مشاكل الجهاز الهضمي

وعن كيفية الوقاية من هذه المشاكل في المعدة أكد مالهوترا أن هناك عدة أشياء يجب القيام بها لمنع مشاكل المعدة، وهي:

1 - ممارسة النشاط البدني

إن التحرك أكثر، وركوب الدراجات أكثر، والمشاركة في التمارين البدنية سيجعل معدتك أقل إزعاجًا.
وممارسة الرياضة لا نعني بها التمرين المكثف. قال الدكتور مالهوترا: "لكن المشي السريع لمدة 20 إلى 30 دقيقة فقط يمكن أن يساعد في علاج مشاكل المعدة".

2 - تناول الكثير من الماء

يساعد شرب كمية كافية من الماء على تعزيز عملية التمثيل الغذائي وعمليات الهضم الأخرى.

3 - تجنب الأطعمة المصنعة أو الأطعمة المريحة

إن الأكل الصحي موضع تقدير دائمًا من قبل الجسم، وخاصة المعدة.
تأكد من أن كل ما تستهلكه له قيمة غذائية ومليء بالألياف والبروتينات. وهذا النظام الغذائي لن يساعد فقط في علاج مشاكل المعدة، بل سيوفر أيضًا الطاقة طوال اليوم.
كما أن تناول وجبات صغيرة، والتحرك بعد كل وجبة هي استراتيجية جيدة للعناية بمعدتك.

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