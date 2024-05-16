الخميس، 08 ذو القعدة 1445 ، 16 مايو 2024

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الخضيري يكشف مفاجأة عن أسباب تكوّن دهون الكبد

الكبد الدهني 1
دهون الكبد مصدر خطر
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أصبح مرض الكبد الدهني غير الكحولي أكثر شيوعًا، خاصةً في الشرق الأوسط والدول الغربية، حيث تتزايد أعداد المصابين بالسمنة، وهو أكثر أشكال أمراض الكبد شيوعًا في العالم، وفقًا لعيادة مايو كلينك.اضافة اعلان
ويُسبب التهاب الكبد الدهني غير الكحولي تضخمَ الكبد وتلفه نتيجةً لترسبات الدهون في الكبد.

قد يتفاقم التهاب الكبد الدهني غير الكحولي ويؤدي إلى تندّب خطير في الكبد، يُسمى التشمع، أو يؤدي حتى إلى سرطان الكبد. وهذا مشابه للضرر الناتج عن الإكثار من تناول الكحوليات.

أسباب تكون دهون الكبد

وكشف الدكتور فهد الخضيري، رئيس وحدة أبحاث المسرطنات في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، عبر حسابه في منصة "إكس"، عن أسباب تكون دهون الكبد. 
وقال: "تناول الدهون ليس سببًا رئيسًا من أسباب دهون الكبد وهذا بعكس ما يعتقده البعض!! لذا فإن أحد أسباب تجمع الدهون حول الكبد (أو تشحّم الكبد (غير الكحولي) أو ما يسمى دهون الكبد) (أسبابه كثيرة) ومنها المعجنات المقلية بالسمن النباتي الصناعي والشيرة والسكر".  
وأوصى الخضيري: "فتجنبوا المعجنات والمخبوزات وقللوا من النشويات والسكريات (والمقليات منها) وإن شاء الله تنخفض"، لافتًا إلى أن هناك أسبابًا كثيرة، منها بعض الأدوية ومنها الكحول والخمور وأسباب أخرى.


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