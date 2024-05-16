أفضل الأطعمة لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان

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توصلت دراسة جديدة إلى أن الأنظمة الغذائية النباتية تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.

واستندت النتائج إلى مراجعة أجراها فريق من جامعة بولونيا في إيطاليا، يقيادة الدكتور أنجيلو كابوديسي، لـ 48 ورقة بحثية نُشرت في الفترة ما بين يناير 2000 ويونيو 2023، بحثت في العلاقة بين الأنظمة الغذائية النباتية وصحة القلب والأوعية الدموية ومخاطر السرطان.

ووجدوا أن للأنظمة الغذائية النباتية فوائد صحية "كبيرة".





اللحوم الحمراء المصنعة



الأنظمة الغذائية النباتية



نقص فيتامين ب 12 لدى النباتيين



وكتب كابوديسي وفريقه في النتائج التي توصلوا إليها، والتي نشرت الأربعاء في دورية "بلوس وان": "تبدو مراجعتنا الشاملة متسقة مع الأدلة الأولية الأخرى التي تربط استهلاك اللحوم الحمراء المصنعة بزيادة خطر الإصابة بسرطانات الجهاز الهضمي".وصنفت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية اللحوم المصنعة على أنها “مادة مسرطنة للإنسان” في عام 2015.وأشار إلى أن هناك “أدلة كافية من الدراسات الوبائية على أن تناول اللحوم المصنعة يسبب سرطان القولون والمستقيم”.كما أعلنت الوكالة الدولية لبحوث السرطان أن اللحوم الحمراء "من المحتمل أن تكون مسرطنة للبشر".ومع ذلك، حذر كابوديسي من أنه "يجب توخي الحذر" قبل تقديم توصية واسعة النطاق للأنظمة الغذائية النباتية بسبب القيود المفروضة على الدراسات واحتمال نقص الفيتامينات والمعادن المرتبطة بالأنظمة الغذائية النباتية.ومنذ فترة طويلة، يتحدث الخبراء عن فوائد النظام الغذائي الغني بالفواكه والخضراوات والمكسرات والبذور والزيوت والحبوب الكاملة والبقوليات والفاصوليا.وقال كابوديسي وفريقه، إن انخفاض ضغط الدم وإدارة نسبة السكر في الدم بشكل أفضل ومؤشر كتلة الجسم الأكثر صحة هي بعض نتائج الأنظمة الغذائية النباتية، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست".وأشاروا إلى أن الأشخاص الذين يميلون إلى اتباع هذه الأنظمة الغذائية هم "أكثر عرضة للانخراط في أنماط حياة صحية"، مثل ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وتجنب المشروبات المحلاة بالسكر والامتناع عن الكحول والتدخين، مما يقلل أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب.وفقًا للباحثين، فإن النساء الحوامل اللاتي اتبعن نظامًا غذائيًا نباتيًا لم يقللن من خطر الإصابة بسكري الحمل وارتفاع ضغط الدم مقارنة بالنساء اللاتي تناولن اللحوم.ويتعرض النباتيون لخطر الإصابة بفقر الدم بسبب نقص فيتامين ب 12، وهو عنصر غذائي أساسي موجود بشكل طبيعي في المنتجات الحيوانية. ويتم تشجيع النباتيين على تناول الحبوب المدعمة بفيتامين ب12 أو تناول مكملات غذائية يومية.وشدد فريق البحث على أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث حول تأثيرات الأنظمة الغذائية النباتية،وفالوا إن الدراسات التي حللوها اختلفت في الأنماط الغذائية وحجم العينة والتركيبة السكانية للمشاركين، من بين عوامل أخرى.