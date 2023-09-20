الأربعاء، 05 ربيع الأول 1445 ، 20 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

احذر 5 مهن.. أصحابها معرضون للإصابة بالخرف أكثر من غيرهم

مرض الخرف
الإصابة بالخرف
أ أ
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كشفت دراسة علمية نشرت في مجلة The Lancet، أن الذين يعملون في وظائف تتطلب جهداً بدنياً معرضون للإصابة بالخرف والضعف الإدراكي.

الأعمال المشمولة في الدراسة:اضافة اعلان


وأجرى تلك الدراسة المركز الوطني النرويجي للشيخوخة والصحة وكلية كولومبيا ميلمان للصحة العامة ومركز بتلر كولومبيا للشيخوخة.

ومن بين الأعمال التي ذكرها التقرير ما يلي:  تربية المواشي والزراعة والمبيعات والتمريض والرعاية.

وبحسب الدراسة فان العمل باستمرار في مهنة ذات نشاط بدني مهني متوسط أو مرتفع يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالضعف الإدراكي، ما يشير إلى أهمية تطوير استراتيجيات للأفراد في المهن التي تتطلب جهداً بدنياً لمنع الضعف الإدراكي.

الإصابة بالخرف:


جاءت الدراسة عقب بحث كشف أن قضاء أكثر من 10 ساعات يومياً في الجلوس يزيد من خطر الإصابة بالخرف وفق "نيويورك بوست".

في وقت سابق، أشارت دراسة إلى أن قضاء 10 ساعات يوميًا في الجلوس أمام التلفاز أو عدم الحركة النشطة، حتى بشكل متقطع، يزيد من خطر الإصابة بالخرف.

واكتشف الباحثون، أن احتمال الإصابة بهذه الحالة يزداد بشكل كبير بين البالغين، الذين يقضون معظم يومهم في سلوكيات خاملة.

الجلوس المستمر والمتقطع


وقال الباحثون، إنه لا يهم ما إذا كان الوقت الذي يقضيه الشخص في الجلوس، يمتد لفترة طويلة أو بشكل متقطع طوال اليوم، حيث إن لكليهما تأثير مماثل على خطر الإصابة بالخرف.

وحلل فريق من جامعة جنوب كاليفورنيا، وجامعة أريزونا بيانات أكثر من 50 ألف بالغ بريطاني، من البنك الحيوي"UK Bioban"، تبلغ أعمارهم 60 عامًا فما فوق.

مراقبة مستويات النشاط

وارتدى المشاركون أجهزة في المعصم لمدة 24 ساعة يوميًا على مدار الأسبوع، حيث تراقب هذه الأجهزة مستويات النشاط، ويمكنها التمييز بين الجلوس والنوم.

وفي حين أن مشاهدة التلفاز أو القيادة هي سلوكيات "خاملة شائعة"، فقد تشمل السلوكيات الأخرى ممارسة ألعاب الفيديو أو استخدام الكمبيوتر أو الجلوس أثناء التنقل بالسيارة، أو الجلوس على مكتب في العمل.

استخدام الذكاء الاصطناعي

وتمت متابعة المشاركين لمدة 6 سنوات تقريبًا، وباستخدام نوع من الذكاء الاصطناعي المعروف باسم خوارزميات التعلم الآلي، صنف الباحثون أنواعًا مختلفة من الحركة، بما في ذلك بين النوم والجلوس.

وخلال فترة الدراسة تم تشخيص إصابة 414 شخصًا بالخرف، وكشف التحليل أن الجلوس لمدة 10 ساعات أو أكثر يوميًا يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالمرض.

9 ساعات جلوس بـ 8%


وبالمقارنة مع أولئك الذين أمضوا ما يقارب تسع ساعات يوميًا جالسين، فإن أولئك الذين أمضوا 10 ساعات كانوا أكثر عرضة بنسبة 8 بالمئة للإصابة بالخرف.

وفي الوقت نفسه، فإن الذين أمضوا 12 ساعة يوميًا جالسين كانوا أكثر عرضة للإصابة بالمرض بنسبة 63 بالمئة، في حين أن الذين قضوا 15 ساعة جالسين يوميًا، كانوا أكثر عرضة بثلاث مرات.

مؤلف الدراسة الكساندر


وقال مؤلف الدراسة الرئيسي البروفيسور جين ألكساندر، في جامعة أريزونا: فوجئنا عندما اكتشفنا أن خطر الإصابة بالخرف يبدأ بالتزايد بعد قضاء 10 ساعات في الجلوس كل يوم.

 وأضاف: هذا يشير إلى أن إجمالي الوقت الذي تقضيه في الجلوس، هو الذي أدى إلى العلاقة بين السلوك المستقر وخطر الإصابة بالخرف.

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