منها النسيان وتغيّر السلوك.. 8 إشارات تدل على خطر الإصابة بالخرف

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الغذاء الصحيح والمتوازن والمتضمن للعناصر الأساسية التي يحتاجها الجسم، يسهم بشكل كبير في الحد من خطر الإصابة بمرض الخرف، بينما يتسبب سوء التغذية في تعرض الأشخاص للإصابة المبكرة بالخرف. اضافة اعلان

لذا ينصح جميع الأطباء بالاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالألياف والمعادن والفيتامينات والبروتينات لتقليل الإصابة.

وسيعرض التقرير الآتي العلامات الدالة على الخرف، وذلك وفقًا لما نشره موقع express.

تتمثل الأعراض المرتبطة بالخرف في انخفاض الذاكرة والتفكير ومهارات التواصل، والخسارة التدريجية للقدرة على القيام بالأنشطة اليومية، والارتباك.





علامات دالة على الإصابة بمرض الخرف



طلب المشورة الطبية



1 - زيادة النسيان؛ على سبيل المثال نسيان الأحداث الأخيرة أو نسيان أسماء الأصدقاء أو الأشياء اليومية2 - فقدان موضوع المحادثة.3 - الشعور بالارتباك حتى في بيئة مألوفة.4 - زيادة الصعوبات في المهام والأنشطة التي تتطلب التركيز والتخطيط.5 - تغيرات في السلوك والمزاج.6 - صعوبة العثور على الكلمات الصحيحة.7 - صعوبات التوجه.8 - صعوبات في التسلسل.ومن جانبها تنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية أنه إذا أصبحت أنت أو أحد أفراد أسرتك تعاني من النسيان بشكل متزايد، خاصة إذا كان عمرك يزيد عن 65 عامًا..فمن الجيد طلب المشورة الطبية في حالة ما إذا كان ذلك علامة مبكرة على الإصابة بالخرف، حيث إن التشخيص المبكر للحالة أمر ضروري في مسألة العلاج .