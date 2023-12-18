"إعصار فيروسي".. متحور جديد لكورونا يضرب الولايات المتحدة

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تشهد الولايات المتحدة، انتشار متحور فرعي جديد لفيروس كورونا المستجد، مما تسبب في زيادة عدد دخول المستشفيات.

ويوصف المتحور الفرعي (JN.1) بأنه السلالة الأسرع نموًا في الولايات المتحدة، وهو "الأفضل في التهرب من أجهزة المناعة" من سابقاتها، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. اضافة اعلان





متحور أوميكرون



لماذا يمثل هذا الأمر مشكلة؟



ارتفاع في نسبة دخول المستشفيات بسبب المتحور الجديد



رد فعل منظمة الصحة العالمية



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وتنتمي السلالة الجديدة عالية التحور إلى متحور أوميكرون الذي يظل الأكثر انتشارًا في العالم، وتحديدًا البديل BA.2.86 (Pirola).وجرى اكتشاف المتحور الفرعي لأول مرة في أغسطس من العام الماضي، ويتميز بأكثر من 30 طفرة مقارنةً بـ XBB.1.5، المتحور الأكثر انتشارًا في عام 2023.ويثير متحور JN.1 قلقًا خاصًا لأنه يمتلك أكثر من ثلاثين طفرة في بروتينه الشوكي مقارنةً بـ XBB.1.5، بحسب صحيفة "إكسبريس".يدخل فيروس كورونا إلى خلايا الجسم عبر البروتين الشوكي (الجزء الخارجي من الفيروس الذي يتعرف عليه الجهاز المناعي)، وبالتالي كلما زادت الطفرات في الفيروس' كلما زاد احتمال تجنب الاستجابة المناعية.ولم يتأكد بعد مما إذا كان JN.1 سيتجنب الاستجابة المناعية المكتسبة بشكل طبيعي أو اللقاح، لكن مركز السيطرة على الأمراض أثار تحذيرًا.وقال: "يشير النمو المستمر لجين JN.1 إلى أنه إما أكثر قابلية للانتقال أو أفضل في التهرب من أنظمتنا المناعية".ووفقًا لأحدث بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن المتحور الجديد يضم ما يقدر بنحو 15 إلى 29 بالمئة من جميع الحالات بالولايات المتحدة وله تأثيرات ملموسة.وقالت في تحديثها الأسبوعي: "ترتفع معدلات دخول المستشفيات بسرعة جراء كوفيد -19".وتابعت: "منذ الصيف، يتتبع مسؤولو الصحة العامة ارتفاعًا في متلازمة الالتهابات المتعددة الأجهزة لدى الأطفال (MIS-C)، والتي يسببها كوفيد 19. ويتزايد نشاط الأنفلونزا في معظم أنحاء البلاد. يظل نشاط الفيروس المخلوي التنفسي مرتفعًا في العديد من المناطق".ومع ذلك، قالت إنه "لا يوجد دليل على أن JN.1 يمثل خطرًا متزايدًا على الصحة العامة مقارنةً بالمتحورات الأخرى المنتشرة حاليًا".وقالت ماريا فان كيرخوف، المديرة الفنية لمرض كوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي الشهر الماضي: "إنه يتمتع بميزة النمو، ولكن هذا ما نتوقعه من المتحورات التي تم تصنيفها على أنها متحورات مثيرة للاهتمام".وأضافت: "من حيث الخطورة، لا نرى تغييرًا لدى الأشخاص المصابين بـ BA.2.86 وسلالاته الفرعية، بما في ذلك JN.1، لكنه بالطبع أحد الأمراض التي يجب مراقبتها".وقال الدكتور بوب واتشر، رئيس قسم الطب في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو: ""هذا نوع من هذه الأشياء مثل الأعاصير العشرة الأخيرة التي لم تضرب. ليس الأمر كما لو أن المرحلة التالية قد لا تكون مليئة بالدوار".وأضاف: "أعتقد أن الشيء الأكثر إثارة للاهتمام في العام ونصف العام الماضيين - بعد أن كان العامان الأولان مجرد منحنى تلو الآخر - هو أنها كانت مستقرة إلى حد كبير ويمكن التنبؤ بها إلى حد كبير".وتابع: "كان هناك الكثير من المتحورات التي كان من الممكن أن تكون كبيرة ولم يكن أي منها كذلك. وربما يمنحنا ذلك بعض الشعور بالطمأنينة الزائفة".