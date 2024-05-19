دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة تصيب الأطفال بأمراض القلب والسكري

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في أحدث تحذير، أظهرت دراسة جديدة، أن الأطفال الذين يتناولون الأطعمة فائقة المعالجة تظهر عليهم علامات مبكرة على ضعف صحة القلب وعوامل خطر الإصابة بمرض السكري منذ سن مبكرة تصل إلى ثلاث سنوات.

ولطالما ربطت الأبحاث بين الأطعمة التي تحتوي عادة على نسبة عالية من السكر والملح والدهون والمضافات الغذائية الصناعية مثل المواد الحافظة والمستحلبات، والمشاكل الصحية لدى البالغين منذ فترة طويلة.

لكن الدراسة الجديدة تشير إلى أن الأطفال معرضون للخطر أيضًا بسبب هذه الوجبات التي أصبحت الدعامة الأساسية للوجبات الغذائية البريطانية.

وقارن الخبراء الإسبان المقاييس الصحية لما يقرب من 1500 طفل تتراوح أعمارهم بين ثلاث إلى ست سنوات، بالإضافة إلى تتبع مقدار نظامهم الغذائي الذي يتكون من الأطعمة فائقة المعالجة.





الأطعمة فائقة المعالجة



أضرار الأطعمة فائقة المعالجة



علامة على سوء التغذية



ووجدوا أن الأطفال الذين تناولوا كميات كبيرة من الأطعمة فائقة المعالجة كانوا أكثر عرضة للحصول على درجات أعلى في مؤشر كتلة الجسم، ومحيط خصر أكبر، ومستويات أعلى من الدهون، ودرجات أعلى من السكر في الدم، مقارنة بأولئك الذين تناولوا كميات أقل.وجميع هذه القياسات الأربعة هي عوامل خطر لمرض السكري من النوع الثاني، وهي حالة السكر في الدم التي تؤثر في الغالب على البالغين في منتصف العمر وتزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية والعمى.الباحثون، الذين نشروا نتائجهم في مجلة "جاما نتوورك أوبن"، وجدوا أيضًا أن الأطفال الذين تناولوا الكثير من الأطعمة فائقة المعالجة لديهم مستويات أقل من الكولسترول الجيد مقارنة بأولئك الذين تناولوا الأطعمة الطازجة.ويساعد هذا النوع من الكوليسترول حماية صحة القلب. وترتبط المستويات المنخفضة بتطور مرض القلب التاجي.وأضاف الباحثون، أنه على الرغم من أن دراستهم كانت قائمة على الملاحظة، مما يعني أنهم لم يتمكنوا من ربط التغييرات الملحوظة مباشرة باستهلاك الأطعمة فائقة المعالجة، إلا أنها كانت معقولة.وكتبوا: "تحتوي الأطعمة فائقة المعالجة على كميات أعلى من الصوديوم والطاقة والدهون والسكر وكميات أقل من الألياف، والتي من المعروف أنها تساهم في عوامل خطر استقلاب القلب".وأضافوا: "علاوة على ذلك، فإن الاستهلاك المفرط للطاقة والدهون المشبعة والسكر يساهم في زيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بالسمنة، وهو عامل خطر مهم في أمراض القلب والأوعية الدموية".واستشهد الباحثون أيضًا بالدراسات التي أجريت على الحيوانات حول المواد الكيميائية التي تضاف إلى الأطعمة فائقة المعالجة والتي تظهر زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.ومن الجوانب الأخرى التي فحصها الباحثون هو مدى اختلاف أمهات الأطفال أيضًا.ووجدوا أن أمهات الأطفال الذين تناولوا المزيد من الأطعمة فائقة المعالجة كانوا أصغر سنًا عادة، وكان لديهم مؤشر كتلة الجسم أعلى، ومستويات أقل من التعليم والتوظيف، والتي تعتبر من علامات الحرمان، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل".وقال خبراء بريطانيون، لم يشاركوا في الدراسة، إن تناول الأطعمة فائقة المعالجة يمكن أن يكون علامة على سوء التغذية بشكل عام.وقال الدكتور دوان ميلور، اختصاصي التغذية والمتحدث باسم جمعية التغذية البريطانية: "عندما تنظر إلى البيانات عن كثب، فإن الأطفال الذين لديهم أعلى كمية من الأطعمة فائقة المعالجة يميلون إلى تناول طعام صحي أقل مثل الخضروات والفواكه والمكسرات والبذور والبقوليات والأطعمة غير المصنعة واللحوم والمزيد من اللحوم المصنعة والحلوى والمشروبات السكرية".وتابع "لذلك، ليس من الواضح ما إذا كان تأثير الأطعمة فائقة المعالجة قد يكون مرتبطًا بعلامات المخاطر الصحية، أو ما إذا كان هو النمط الغذائي العام".وأضح أنه "بدلاً من إظهار أن الأطعمة فائقة المعالجة هي المشكلة، يبدو أن هذه الدراسة تظهر أن اتباع نظام غذائي أقل صحية يحتوي على أطعمة أقل معالجة مثل الخضروات والفواكه والمكسرات والبقوليات واللحوم غير المصنعة ربما يكون مشكلة أكبر."