الإثنين، 12 ذو القعدة 1445 ، 20 مايو 2024

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أفضل وصفة للتخلص من رائحة العرق الكريهة في الإبطين

رائحة العرق الكريهة
رائحة العرق في الإبطين مثيرة للإزعاج
أ أ
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كشف طبيب عن طريقة سهلة لمنع رائحة الإبط الكريهة عندما لا يكون مزيل العرق كافيًا.
وقال الدكتور سينا غديري، المتخصص في العناية بالبشرة في مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك": "إن أولئك القلقين بشأن رائحة الإبطين يمكنهم استخدام حمض الجليكوليك".اضافة اعلان

ما هو حمض الجليكوليك؟

وحمض الجليكوليك هو نوع من حمض ألفا هيدروكسي (AHA) مشتق من قصب السكر. كما أنه يستخدم لفرط التصبغ وهو مقشر فعال.
وليس المقصود من حمض التطهير أن يستخدم كبديل لمزيل العرق لأنه لا يمنع إنتاج العرق. 
ومع ذلك، قالت طبيبة الأمراض الجلدية، الدكتورة ماريسا ك. جارشيك: يُعتقد أن حمض الجليكوليك يساعد في تقليل رائحة الجسم عن طريق تقليل درجة حموضة الجلد ويجعل من الصعب على البكتيريا المسببة للرائحة البقاء على قيد الحياة".
غير أن استخدام حمض الجليكوليك قد يكون له بعض المخاطر. مثل أحماض التقشير الأخرى، يمكن أن يكون مهيجًا للجلد - خاصة في المناطق التي يكون فيها الجلد رقيقًا وناعمًا، مثل الإبط. وهذا يمكن أن يسبب الاحمرار والتقشر والحساسية، وفق ما ذكرت صحيفة "إكسبريس".

أقصى تركيز لحمض الجليكوليك

وأضافت الدكتورة جارشيك: "الحد الأقصى لتركيز حمض الجليكوليك الذي يمكن استخدامه في هذه المنطقة هو 8 إلى 10%، ولكن حتى هذا يمكن أن يكون مزعجًا، لذا كلما انخفض التركيز، كان ذلك أفضل". 
يُنصح أيضًا بعدم استخدامه لمرة أو مرتين في الأسبوع كحد أقصى. فيما أوصت الدكتورة جارشيك باختيار مزيل العرق الذي يحتوي على حمض الجليكوليك إن أمكن، بدلاً من استخدامه بمفرده.

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