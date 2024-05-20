النمر: النوم أقل من 6 ساعات يسبب جلطات القلب

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حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، من خطورة النوم لأقل من 6 ساعات خلال الليل.

وقال عبر حسابه في منصة "إكس": "كلما قلّت ساعات نومك اليومية عن ٦ ساعات فإن ذلك يزيد الجلطات على المدى البعيد".



كلما قلّت ساعات نومك اليومية عن ٦ ساعات فإن ذلك يزيد الجلطات على المدى البعيد. — الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) May 19, 2024

قلة النوم وتزايد خطر الإصابة بالجلطات



عدد ساعات النوم الصحي



وبحسب إحدى الدراسات؛ فإنّ الأشخاص الذين ينامون أقل من 6 ساعات أكثر عرضة بنسبة 20% إلى الجلطات مقارنة بالأشخاص الذين ينامون جيدًا.كما أن الأشخاص الذين ينامون نومًا متقطعًا أكثر عرضة للجلطات أكثر من غيرهم.ويحتاج البالغون إلى سبع ساعات من النوم في الحد الأدنى، فيما يحتاج طالب المدرسة بين 9 و12 ساعة نوم يوميً، بينما يحتاج المراهقون بين 8 و10 ساعات، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها.ويعاني المتقدّمون في السن من ساعات نوم تقلّ عن سبع ساعات، نتيجة أمراضهم المزمنة وتناول الأدوية التي قد تتسبّب بإيقاظهم.ويؤثّر نقص النوم المزمن، على القدرة على التركيز، وتعلّم أشياء جديدة، وحلّ المشاكل، وأخذ القرارات.