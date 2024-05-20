شرب زيت الزيتون على معدة فارغة.. لن تصدق ما يفعله بالقولون؟

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الحديث عن شجرة الزيتون وثمارها وفوائدها كثير ومهم، لأنها شجرة مباركة، حيث يتم بين الحين والآخر الكشف عن فوائد مهمة لزيت الزيتون.



شرب زيت الزيتون على الريق:

فوائد زيت الزيتون على الريق:

وتناول زيت الزيتون على الريق له العديد من الفوائد الصحية المختلفة، وينبع ذلك من القيم الغذائية الخاصة بهذا الزيت.ويحتوي زيت الزيتون على الأحماض الدهنية والفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم.موقع "ويب طب"، ذكر أهم فوائد زيت الزيتون على الريق، والتي كان من أهمها:1-تحسين صحة البشرة والشعر والأظافر: من أهم فوائد زيت الزيتون على الريق أنه يعمل على تحسين صحة البشرة والشعر والأظافر وحتى العظام، حيث يعمل زيت الزيتون على ترطيب الشعر والبشرة ويغذي كل من الأظافر والعظام.2- تنظيف الكبد من السموم: للكبد وظائف أساسية ومهمة في الجسم، فهو يعمل على تنظيف الجسم من أجل توفير بيئة مناسبة لأعضاء الجسم المختلفة، وهذا يعني أن الحفاظ على صحته وتنظيفه من السموم له أثر إيجابي على صحة الكبد وعمله.3- المساهمة في فقدان الوزن: يمتاز زيت الزيتون بفوائده الصحية العديدة ومن بينها المساهمة في فقدان الوزن، وتزداد هذه الفائدة مع تناول زيت الزيتون على الريق، إذ يساعد تناول زيت الزيتون على زيادة شعورك بالشبع لفترة أطول، بالتالي يقلل من كمية الطعام المتناولة لاحقًا وهذا يعني سعرات حرارية أقل.5- حماية القلب من الإصابة بالأمراض المختلفة.6- خفض مستوى الكوليسترول المرتفع.7- التقليل من خطر الإصابة بالالتهابات.8- ضبط مستويات السكر في الدم.9- تعزيز صحة الدماغ.10- تعزيز صحة القولون: يساهم تناول زيت الزيتون على الريق في حماية خلايا القولون من التضرر وبالتالي خفض خطر الإصابة بسرطان القولون تحديدًا.كما يعمل على تحسين عمل القولون من خلال تعزيز عمل الأمعاء وحركتها والمساهمة في الحماية من الإصابة بالإمساك أو حتى علاجها.