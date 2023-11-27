مفاجأة.. استشارية تكشف عما يفعله تناول المضادات الحيوية في حالات الإنفلونزا

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كشفت استشارية أمراض معدية د. حوراء البيات، عن مفاجأة بشأن خطورة وآثار تناول المضادات الحيوية في حالات الإصابة بالأنفلونزا. اضافة اعلان

وأوضحت في تصريحات لـ "الإخبارية"، أن الأجواء العامة تمر حاليًا بموسم الأنفلونزا وأن الكثيرين لا يحتاجون تناول أي مضادات حيوية.





المضاد الحيوي يقضي على البكتيريا النافعة



كيف تتجنب المرض خلال الشتاء؟



وأضافت أن تناول المضادات الحيوية في حالات الإصابة بالإنفلونزا، قإن ذلك يقضي على البكتيريا النافعة في الجسم.وأكدت أن وزارة الصحة تكافح مقاومة المضادات الحيوية من خلال الاستفادة من علم الجينوم الحيوي.ومع انخفاض درجات الحرارة، واقتراب موسم الشتاء، يتزايد خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، وبخاصة التي تنتقل عن طريق العدوى أمثال البرد والأنفلونزا.وفي هذا الشأن أوضح الدكتور فيليب جولد، عالم الفيروسات من جامعة كوفنتري، أن الطريقة التي نعيش بها خلال أشهر الشتاء تجعل من السهل على الجراثيم الانتقال من شخص لآخر.تناول الفيتاميناتوحسب "صن داي"، فقد نصح الدكتور فيليب نصح بتناول الفيتامينات المتعددة لمقاومة الجراثيم المزعجة هذا الشتاء.