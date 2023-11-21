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أطعمة لا تفرط في تناولها بفصل الشتاء.. تدمر المناعة

أطعمة
أطعمة
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مع حلول فصل الشتاء وتدني درجات الحرارة، ينصح الأطباء بعدم الإفراط في تناول بعض الأطعمة والتي تدمر المناعة.
بينما ينصح الأطباء بتناول أطعمة أخرى والتي تساعد في تعزيز المناعة في فصل الشتاء وانخفاض الحرارة.اضافة اعلان

أطعمة لا تفرط في تناولها بالشتاء



1- الأطعمة المصنعة والسكرية

يمكن للأطعمة المصنعة للغاية والأنواع المحملة بالسكر يمكن أن تضعف جهاز المناعة، استبدل ذلك بالأطعمة الكاملة الغنية بالعناصر الغذائية بدلاً من الوجبات الخفيفة السكرية والحلويات المصنعة، لأنها يمكن أن تساهم في الالتهاب وتضر بالصحة العامة.

2. الإفراط في تناول الألبان

في حين أن منتجات الألبان يمكن أن تكون مصدرا قيما للعناصر الغذائية، لكن الاستهلاك المفرط لها يمكن أن يؤدي إلى زيادة إنتاج المخاط  أو عدم الراحة في الجهاز الهضمي، يمكن استبدالها ببدائل الألبان مثل حليب اللوز أو جوز الهند.

3. الأطعمة الدهنية والمقلية

الأطعمة الدهنية أو المقليات قد تكون مغرية في أشهر الشتاء لما تقدمه من دفئ وشبع، ولكنها قد تسبب الإحساس بالخمول والتخمة كما قد تسبب زيادة الوزن، تجنب الإكثار من تناول الكثير منها ويمكن الحصول بدلا من ذلك على مصادر دهون صحية مشبعة مثل زيت الزيتون والأفوكادو.

4. الأطعمة الغنية بالكافيين

الكثير من الكافيين يمكن أن يؤدي إلى الجفاف، وتعطيل أنماط النوم، وزيادة مستويات التوتر، بدلًا من الاعتماد على أكواب متعددة من القهوة أو المشروبات التي تحتوي على الكافيين، فكر في دمج شاي الأعشاب أو الماء الدافئ مع الليمون للبقاء رطبًا.

5. الأطعمة شديدة الباردة


تناول الأطعمة والمشروبات شديدة البرودة في فصل الشتاء، كما يمكن أن يجهد جهازك الهضمي، لذا اختر الأطعمة الأكثر دفئًا مثل الشوربات وشاي الأعشاب للحصول على الدفء الطبيعي لجسمك.

أطعمة مفيدة في لشتاء


يؤكد الأطباء، أن شرب المياه أمر مهم حتى في الشتاء لدعم تطريب الجسم ويكون ذلك من خلال المياه والأعشاب والشوربات، وتناول الفواكه والخضراوات الموسمية الغنية بالفيتامينات والمعادن منها البرتقال.

احرص على تناول الأطعمة التي تعزز المناعة في نظامك الغذائي لدرء أمراض الشتاء، أهمها الأطعمة الغنية بفيتامين C (الحمضيات والتوت) والزنك (بذور اليقطين والعدس) ومضادات الأكسدة (الخضر الورقية الداكنة والتوت) والتي تساهم في تقوية جهاز المناعة.

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