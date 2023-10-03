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صحيفة تواصل الالكترونية

دراسة تحذر من العمل في مكاتب بدون نوافذ: تسبب مرضاً خطيراً

السكري
السكري
أ أ
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حذرت دراسة حديثة من خطورة العمل في مكاتب بدون نوافذ أو تهوية جيدة، حيث قد يتسبب ذلك في الإصابة بأمراض خطيرة.

الإصابة بمرض السكرياضافة اعلان


وأوضح بحث هولندي جديد إلى أن العمل في مكتب بدون نوافذ قد يؤدي إلى تفاقم مرض السكري من النوع الثاني.

جاء ذلك في دراسة صغيرة، شملت 13 شخصاً متقاعداً مصاباً بهذه الحالة، حيث طُلب منهم قضاء ما يقرب من خمسة أيام في بيئة مكتبية بجوار نافذة يتدفق من خلالها ضوء النهار.
كما طلب منهم أن يمضوا الفترة نفسها في مكان لا يحتوي على نوافذ ولم يكن لديهم سوى إضاءة صناعية لمصباح كهربائي.
وعندما جلس هؤلاء الأشخاص بجوار النافذة، بقي مستوى السكر في الدم لديهم عند المستوى الطبيعي بنسبة 59% من الوقت. ولكنهم عندما جلسوا تحت الضوء الكهربائي، كان  مستوى السكر في الدم طبيعياً في 51% فقط من الحالات، وفقا لما أظهرته أجهزة مراقبة نسبة الجلوكوز في الدم على مدار 24 ساعة.

أهم نتائج الدراسة


وأوضح د. يوريس هوكس، كبير مؤلفي الدراسة من جامعة ماستريخت: “تشير هذه النتائج إلى أنه ينبغي ألا يبقى الناس عالقين في مكاتب سيئة الإضاءة بدون نوافذ، لأنه من المحتمل أن يؤثر ضوء النهار بشكل إيجابي على ساعة الجسم البيولوجية، وهو أمر مهم للعمليات داخل الجسم مثل التحكم في نسبة السكر في الدم”
وأضاف: “على الرغم من أننا لم نلاحظ اختلافاً كبيراً في التحكم في نسبة السكر في الدم خلال الدراسة، إلا أن هذا أمر مثير للاهتمام”.

أهمية ضوء النهار


وقالت الدكتورة لوسي تشامبرز، رئيسة مؤسسة الاتصالات البحثية لمرض السكري في المملكة المتحدة، إن ضوء النهار يلعب دوراً حاسماً في مزامنة الساعة الداخلية للجسم، والتي من المعروف أنها تؤثر في العديد من وظائف الجسم، بما في ذلك استخدام الجلوكوز. 
وخلصت الدراسة إلى أن زيادة الوقت الذي يقضيه في ضوء النهار الطبيعي يشكل نشاطاً يساعد بعض الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني على خفض مستويات السكر في الدم لديهم.

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