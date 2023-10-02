9 أعشاب ومكملات غذائية تعالج السكري من النوع الثاني

أ أ

يعاني 537 مليون شخص حول العالم من مرض السكري، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية في إحصائيات العام الماضي، والرقم مرشح أن يصل إلى 800 مليون بحلول عام 2045. اضافة اعلان

وبنسبة 90% من هؤلاء المرضى مصابون بالنوع الثاني منه، ويعود سببه لعوامل منها نمط الحياة، وتناول الكثير من السكر، وقلة النشاط البدني.





أضرار الإصابة بالسكري





الحد من مضاعفات السكري بالأدوية





أسلوب حياة مختلف أهم من العقاقير





الحلبة





القرفة



مكمل معدن الكروم





فيتامين «ب1»





حمض ألفا ليبويك





الشاي الأخضر





ريسفيراترول





المغنيسيوم





الثوم



ويمكن أن يتسبب المرض بضرر للدماغ والأعصاب والأنسجة والعينين والقلب والكلى، فعندما ترتفع نسبة السكر لفترة طويلة من الزمن، فإن جدران الشرايين تصاب في «القصور البطاني»، ما يؤدي إلى انسداد الشرايين أو الإصابة بسكتة دماغية أو نوبة قلبية.ويتسبب السكري أيضاً في احتمالية خطر الإصابة بأنواع متعددة من السرطان والزهايمر، ويعتقد أن ارتفاع مستويات الإنسولين هو السبب الرئيس لحدوث ذلك.ويصف الأطباء للمرضى أدوية تساعد على تقليل مستويات السكر في الدم، للحد من مضاعفات السكري منها حقن الإنسولين عندما لا يكون من الكافي اتباع حمية غذائية أو إدخال تغييرات على نمط الحياة.ويرغب البعض في اتباع طرق طبيعية أكثر، ويفضلون البدائل العشبية على ذلك، خصوصاً في المراحل المبكرة من المرض:ووفقاً لدراسة من المركز الوطني للصحة التكميلية التابعة لوزارة الصحة الأمريكية، أن اتباع نظام غذائي مغذٍّ ومتوازن وممارسة النشاط البدني والحفاظ على وزن معتدل، هو أكثر أهمية من العلاج بالعقاقير.وتساعد هذا التغيير في إدارة مستويات السكر في الدم؛ وتقليل مقاومة الإنسولين؛ ومنع المضاعفات، ومن الأعشاب والمكملات الغذائية حسب صحيفة "الخليج":عشبة تستخدم عادة كنوع من البهارات، وتساعد على تخفيض مستويات السكر في الدم وعلاج الالتهابات.يستخدمها الطب الصيني للأغراض الطبية منذ مئات السنين، وكان موضوعاً للعديد من الدراسات لتحديد تأثيره على مستويات السكر في الدم، وتشير الدراسة الحالية إلى قدرة القرفة في خفض مستويات السكر في الدم.يستخدم في عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات، وتشير التجارب إلى أن مكملات الكروم تساعد في تقليل مستويات الجلوكوز لدى المصابين بداء السكري من النوع الثاني.يُعرف هذا الفيتامين باسم الثيامين، وكثير من مرضى السكري يعانون نقص الثيامين، وهو ما يسبب بعض مضاعفات مرض السكري. كما أشارت دراسات منفصلة أن انخفاض الثيامين يسبب أمراض القلب وتلف الأوعية الدموية.أحد مضادات الأكسدة القوية ويقلل الإجهاد التأكسدي؛ ويحسن الرؤية وأعراض الاعتلال العصبي؛ وتقليل نسبة الجلوكوز في بلازما الدم.يحتوي على مادة «البوليفينول»، وهي مضادات للأكسدة، ويُعرف مضاد الأكسدة الرئيس في الشاي الأخضر باسم «يبيجالوكاتشين جالاتي» الذي يمتلك العديد من الفوائد الصحية منها: انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.مادة كيميائية موجودة في العنب تساعد على منع ارتفاع نسبة السكر في الدم، وأظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أنه يقلل من الإجهاد التأكسدي، ويعد من المكملات التي تساعد في علاج مرض السكري.عنصر غذائي أساسي موجود في العديد من الأطعمة، يعمل على تحسين مستويات الجلوكوز لدى المصابين بالسكري. ويحسن حساسية الإنسولين لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة والمصابين.مادة تستخدم في الأطعمة ولأغراض طبية منذ آلاف السنين، وأثبت الثوم قدرته على تقليل خطر الإصابة بنزلات البرد وتقليل ضغط الدم والكوليسترول، وتقليل مستويات السكر وخضاب الدم.