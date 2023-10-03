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صحيفة تواصل الالكترونية

كوب من الشاي يومياً يقلل معدلات الإصابة بمرض شديد الخطورة

كوب شاي
الشاي
أ أ
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توصلت دراسة حديثة، إلى أن شرب كوب من الشاي يومياً يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بمقدار النصف.

الشاي ومرض السكري

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 وأوضح الباحثون أن الأشخاص الذين يستمتعون بكوب واحد على الأقل من الشاي الداكن يومياً، كانوا أقل عرضة بنسبة 47% للإصابة بالحالة القاتلة من أولئك الذين لا يشربونه أبداً. وقال الباحثون إن الشاي ساعد الناس على التحكم بشكل أفضل في نسبة السكر في الدم، بفضل مضادات الأكسدة وتأثيراتها المعززة للأمعاء.

كوب شاي داكن يومياً



وأوضح د. تونزي وو، من جامعة أديلايد في أستراليا: "تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى التأثيرات الوقائية لشرب الشاي المعتاد على إدارة نسبة السكر في الدم. وكانت هذه الفوائد أكثر وضوحاً بين شاربي الشاي الداكن يومياً".
وناقشت الدراسة الأخيرة، التي قدمت في الجمعية الأوروبية لدراسة مرض السكري في هامبورغ، في كيفية تأثير المشروب على خطر الإصابة بالسكري. ودرس الباحثون حالة 1923 شخصاً بالغاً في الصين وسألوهم عن عدد المرات التي يشربون فيها الشاي، وكانت الإجابات تشمل أبداً، وأحياناً، وغالباً، وكل يوم.

خطورة مرضة السكري



ويتسبب السكري في ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل كبير بسبب مشاكل في كيفية إنتاج الجسم لهرمون الأنسولين، الذي يكسر الجلوكوز.

وأظهرت الأبحاث السابقة أن شرب الشاي يمكن أن يقلل من فرص الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب، ولكن لم يكن من الواضح كيف يحدث ذلك.

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شرب الشاي يوميًا يحميك من هذا المرض الخطير

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