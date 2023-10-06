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تقليل الدهون في البطن يساعد على الشفاء من السكري

دهون البطن
تقليل دهون البطن
أ أ
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يعتقد خبراء الصحة أن مرض السكري من النوع 2، قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والكلى والعين وأنواع عديدة من السرطان.اضافة اعلان
واكتشف علماء في ألمانيا مؤخرًا أن اتباع نظام غذائي صحي وزيادة النشاط البدني قد يساعد في عكس الإصابة بمرض السكري لدى بعض المرضى، وفقا لـ " ذا صن".


تعزيز حساسية الأنسولين

وأظهرت أبحاثهم تعزيز حساسية الأنسولين بين المشاركين الذين فقدوا المزيد من الدهون الحشوية، وهو نوع الدهون في البطن المحيطة بالأعضاء.
يعاني الأشخاص المصابون بمقدمات مرض السكري من ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل مفرط بحيث لا تكون مرتفعة بما يكفي لتشخيص إصابتهم بمرض السكري.

مركز السيطرة على الأمراض

ويحذر مركز السيطرة على الأمراض من أنه بدون التدخل، يمكن للعديد من الأشخاص المصابين بمقدمات السكري أن يصابوا بمرض السكري من النوع الثاني في غضون خمس سنوات".
ويمكن أن تؤدي الإصابة بمقدمات السكري أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية ومضاعفات العين والكلى وبعض أنواع السرطان.


80% من الحالات لا يدركون إصابتهم

ويعاني ما يقدر بنحو 96 مليون بالغ في الولايات المتحدة من هذه الحالة، و80% من هؤلاء الأشخاص لا يدركون أنهم مصابون بها.
على عكس أعراض مرض السكري من النوع 2، تتميز أعراض مقدمات السكري بتحسن حساسية الأنسولين وانخفاض الأنسجة الدهنية الحشوية (VAT).


تأثير فقدان الوزن

يهدف الباحثون في مركز أبحاث مرض السكري (DZD) في ألمانيا إلى دراسة كيف يمكن لفقدان الوزن أن يؤدي إلى تحسن لدى الأشخاص المصابين بمقدمات السكري.
يضيف تحليلهم الأخير إلى الأدلة المتزايدة على أن أنماط الأكل ونمط الحياة قد تؤثر بشكل كبير على وظيفة التمثيل الغذائي وتطور أعراض مرض السكري أو الحد منها.

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